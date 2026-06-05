„Top Gun“-Schauspieler im eigenen Vorgarten erstochen

Der Schauspieler James Handy hatte in den Filmen „Top Gun: Maverick“ und „Jumanji“ kleinere Rollen. Nun starb er in seinem Garten infolge einer Stichattacke.

Der „Top Gun: Maverick“-Schauspieler James Handy ist laut Polizei in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte wurden in den Nordwesten der Stadt gerufen. Die Polizei bestätigte in einer Mitteilung, dass sie den 81-Jährigen im Vorgarten seines Anwesens gefunden hat – bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust.

James Handy verstarb im Krankenhaus

Das Opfer wurde demnach von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt. Ein Verdächtiger stellte sich vor Ort der Polizei – er soll der Sohn der Freundin des Toten sein.

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Der 44-Jährige sei festgenommen worden, hieß es von der Polizei weiter. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte „Variety“ den Tod des Schauspielers. Handy spielte in der Actionfilm-Fortsetzung „Top Gun: Maverick“ (2022) den Barkeeper Jimmy. Darüber hinaus hatte er eine Rolle in dem Abenteuerfilm „Jumanji“ (1995), in dem er einen Kammerjäger spielte. (dpa)