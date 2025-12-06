Tragisches Unglück an der Zugspitze: Lawine reißt jungen Kletterer in den Tod

Ein Klettersteig an der Zugspitze ist einem jungen Mann aus Baden-Württemberg zum tödlichen Verhängnis geworden. Er wurde von einer Lawine erfasst – und hatte wohl einen fatalen Fehler begangen.

Der 19-Jährige aus dem Landkreis Göppingen sei auf einem Klettersteig an der Zugspitze von einem Schneebrett erfasst und über steiles, felsiges Gelände mitgerissen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Tirol. Trotz des Einsatzes der Bergrettung sei jede Hilfe für den jungen Mann zu spät gekommen. Er war laut Polizei im Moment des Lawinenabgangs ungesichert unterwegs.

Lawine: Begleiter überlebt das Unglück

Sein 21 Jahre alter Begleiter aus dem Landkreis Lörrach sei dagegen mit einem Karabiner am Seil gesichert gewesen. Deshalb sei er nicht in die Tiefe gestürzt.

In Tirol herrschte am Samstag in hohen Lagen verbreitet mäßige Lawinengefahr, also Stufe 2 der fünfteiligen Skala. Schwachschichten im Altschnee könnten aber vereinzelt noch von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, hatte der Lawinenwarndienst mitgeteilt. (mp/dpa)