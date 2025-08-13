Tödlicher Unfall im Freibad: Junge springt vom Fünfer – und landet auf einem Mann

Beim Sprung vom Fünf-Meter-Brett ist ein Junge in einem Schweizer Freibad in La Chaux-de-Fonds auf einen Mann gestürzt, der im Becken schwamm. Der 67-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb, wie die Polizei des Kantons Neuenburg berichtet. Herbeigerufene Sanitäter konnten sein Leben am Beckenrand nicht mehr retten.

Die Polizei sucht noch nach dem Jungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sei etwa zehn Jahre alt gewesen und womöglich zusammen mit einer Frau im Freibad gewesen.

Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag. Das Schwimmbad war am Mittwoch wieder geöffnet.

Unfallhergang noch unklar

Ob der Mann selbst zuvor vom Sprungturm gesprungen war oder warum er sich sonst unterhalb des Sprungturms aufhielt, wurde noch untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände des Unfalls zu prüfen, wie die Polizei weiter berichtete. La Chaux-de-Fonds liegt rund 160 Kilometer südwestlich von Basel im französischsprachigen Kanton Neuenburg. (dpa/mp)