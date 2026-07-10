Ministerpräsident Mitsotakis betont nach dem Anschlag in Thessaloniki: „Keine Toleranz gegenüber politisch motivierter Gewalt.” Wer sind die Festgenommenen?

Ein Mann betrachtet ausgebrannte Fahrzeuge nach Brandanschlägen, die offenbar gegen Mitglieder der regierenden konservativen Partei „Neue Demokratie“ in Thessaloniki gerichtet waren. Giannis Papanikos/AP/dpa

Zehn Tage nach dem Brandanschlag auf das Wohnhaus einer griechischen konservativen Politikerin, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, hat die Polizei in Thessaloniki drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte im Parlament, die Behörden hätten ihr Versprechen eingehalten, die Verantwortlichen zu ermitteln und festzunehmen.

Er betonte zugleich, der Staat werde weiterhin entschlossen gegen diejenigen vorgehen, die versuchten, mit Gewalt Angst zu verbreiten. Die Festgenommenen – eine Frau und zwei Männer – seien nach Berichten des griechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ERT der Polizei als Mitglieder autonomer Gruppierungen bekannt.

Brandanschlag in Griechenland: Ein Todesopfer und vier Verletzte

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Der Brandanschlag war in den frühen Morgenstunden des 1. Juli verübt worden. Dabei gerieten Fahrzeuge in der Garage eines Wohnhauses in Thessaloniki in Brand. Die Mutter der Politikerin erlitt dabei tödliche Verbrennungen. Vier weitere Menschen wurden verletzt.

Griechenland wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von politisch motivierter Gewalt erschüttert. Während frühere Terrororganisationen inzwischen weitgehend zerschlagen wurden, verüben militante Gruppen aus dem autonomen Spektrum weiterhin Brand- und Sprengstoffanschläge. Ziele sind häufig Politiker, Behörden, Polizeidienststellen, Banken oder Unternehmen. Die Ermittlungen zu dem Anschlag in Thessaloniki dauern an. (dpa/mp)