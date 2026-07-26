Schwerer Zwischenfall beim Christopher Street Day in Berlin: Ein Auto ist in eine Menschenmenge gerast. Eine Frau wurde getötet, mehrere verletzt. Die Polizei fahndet jetzt nach einem 21-Jährigen.

Mit diesem Foto (links) sucht die Polizei nach Abdul B. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Verdächtigen, der das Auto in die Menschenmenge gefahren haben soll. Polizei Berlin / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Schock am Samstagabend beim Christopher Street Day in Berlin: Mutmaßlich ist ein Auto in die Menschenmenge gerast. Eine Frau ist laut Polizei ums Leben gekommen. 16 weitere wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Der Fahrer stieg aus und entkam. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen identifiziert.

„Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet“, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Eine Frau wurde getötet, sie starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Zunächst war von 14 Verletzten die Rede, mittlerweile wurde die Zahl auf 16 erhöht. Drei wurden lebensgefährlich verletzt, acht Menschen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt.

„Kurz vor 22 Uhr soll der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten mehrere Personen angefahren haben“, sagt Nath in einem Beitrag auf X, der gegen 23.40 Uhr online ging.

Anzeige

Die WochenMOPO 30/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Hamburgs Lehrer des Jahres: Für seine Schüler ist Julian Lee (36) Vertrauensperson, Mentor, cooler Typ • Pride-Paraden-Chef im Interview: „Donald Trump hat den Hamburger CSD verändert“ • 16 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin über Transfers und seine Ziele • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Mammut-Show zum Knust-Geburtstag

CSD Berlin: Polizei fahndet nach Abdul B.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer des weißen Wagens am Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren, so Polizeisprecher Nath. Dort habe das Fahrzeug mehrere Personen angefahren, möglicherweise auch umgefahren, bevor es mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer habe das Fahrzeug verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.

Anzeige

Feuerwehr und Rettungskräfte versorgen Verletzte in Berlin nach dem Abbruch des CSD. Andreas Rabenstein/dpa

Die Polizei hat jetzt einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert. Sie sucht öffentlich mit einem Foto nach ihm. Es handelt sich um den 21 Jahre alten Abdul B. Der Mann sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich, hieß es.

Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. „Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig“, hieß es von der Polizei. Die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Berlin ermitteln „aufgrund des Verdachts eines Anschlags“.

Anzeige

CSD Berlin – Bürgermeister reagiert auf Todesfahrt

Offen ist, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt. Laut der Polizei machten Zeugen unterschiedliche Aussagen dazu, ob es ein oder mehrere Täter gibt. Auch die Hintergründe der Tat inklusive des Motivs sind am Sonntagmorgen noch nicht klar.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht nach dem Vorfall am Rande des Christopher Street Days von einem „Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft“. „Nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert“, teilte er mit.

Polizisten stehen nachts vor einem beleuchteten Gebäude in Berlin nach dem Abbruch des CSD. Fabian Sommer/dpa

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.

Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs. (mit dpa)