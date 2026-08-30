Panorama

Tödliche Schüsse bei Festival in der Schweiz – was wir wissen und was nicht

Die Polizei sichert das Gelände um die Pferderennbahn in der Schweiz ab. picture alliance/dpa/KEYSTONE | Michael Buholzer

In der Nacht fallen in der Schweiz Schüsse. Eine 22-Jährige stirbt, mehrere Menschen werden verletzt. Was über den Fall bekannt ist.