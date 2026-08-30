Panorama
Tödliche Schüsse bei Festival in der Schweiz – was wir wissen und was nicht
In der Nacht fallen in der Schweiz Schüsse. Eine 22-Jährige stirbt, mehrere Menschen werden verletzt. Was über den Fall bekannt ist.
Bei einer Veranstaltung im schweizerischen Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Opfer, die laut Polizei Besucher auf einem Rave-Festival auf einer Pferderennbahn gewesen waren.
Was wir wissen
Zeitpunkt: Laut Polizei sind bei einem Rave in Aarau in der Schweiz in der Nacht Schüsse gefallen. Augenzeugen berichteten, der Vorfall habe sich unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung abgespielt.
Opfer: Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Todesopfer um eine 22-jährige Frau, die noch vor Ort starb. Zudem wurden weitere vier Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren leicht bis schwer verletzt. Die Opfer sind laut Polizei Besucher eines Rave-Festivals gewesen, alle Opfer hatten ihren Wohnsitz demnach in der Schweiz.
Tatort: Tatort war das Gelände des Aargauischen Rennvereins, auf der zum Zeitpunkt des Geschehens ein Rave stattfand.
Einsatz: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Auch auf deutscher Seite ist die Polizei nach Angaben des Polizeipräsidiums Freiburg auch an den allgemeinen Fahndungsmaßnahmen beteiligt.
Zeugen: Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu meiden, Zeugen wurden von der Polizei aufgefordert Fotos und Videos des Vorfalls zur Verfügung zu stellen.
Was wir nicht wissen
Zusammenhang mit dem Festival: Bisher gibt es von den Behörden keine Angaben dazu, wo und wann genau die Schüsse fielen.
Anzahl der Menschen vor Ort: Die Veranstalter hatten rund 3.500 Personen erwartet, wie es auf der Website hieß. Wie viele Personen zum Zeitpunkt der Schüsse auf dem Gelände waren, blieb vorerst unklar.
Täter: Wer geschossen hat, ist bislang nicht bekannt. Die Fahndung nach der Täterschaft läuft. Es ist bislang nicht bekannt, ob es einen oder mehrere Täter gab.
Opfer: Ob es weitere Opfer gibt, ist noch unklar.
Ablauf: Warum die Schüsse fielen, die genauen Umstände und der Ablauf der Tat sind bisher noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (dpa)
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