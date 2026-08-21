Nach gut einem Jahr hat die Regierung in Tokio wieder ein Todesurteil vollstrecken lassen – die erste Hinrichtung seit dem Amtsantritt von Regierungschefin Takaichi.

Ministerpräsidentin Sanae Takaichi verneigt sich vor der japanischen Flagge. Unter ihrer Regierung wurde erstmals seit Langem wieder eine Hinrichtung vollstreckt. picture alliance/dpa | Johannes Neudecker

In Japan ist zum ersten Mal seit Langem ein zum Tode verurteilter Mörder hingerichtet worden.

Das gab Justizminister Hiroshi Hiraguchi in Tokio nach Vollstreckung des Urteils bekannt. Bei dem Gehängten handelt es sich um einen 58-Jährigen, der wegen der Tötung von fünf Menschen bei einem Brandanschlag auf eine Spielhalle in der westjapanischen Stadt Osaka im Jahr 2009 zur Höchststrafe verurteilt wurde. Es war die erste Hinrichtung unter der seit Oktober vergangenen Jahres regierenden Ministerpräsidentin Sanae Takaichi.

Bei der bis dahin letzten Hinrichtung im Juni vergangenen Jahres war ein Serienmörder exekutiert worden. Der Mann war für den Mord an neun jungen Menschen verurteilt worden. Auch der sexuelle Missbrauch der Opfer und Raub waren ihm zur Last gelegt worden.

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Das Inselreich Japan, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, gehört zu den wenigen Industrieländern, die noch immer an der Todesstrafe festhalten. (dpa/mp)