Todesfall macht wütend: Vater geht zur Arbeit und vergisst Zwillinge in Hitze-Auto

New York -

Zwei einjährige Zwillinge sind am Freitag in der New Yorker Bronx in einem geparkten Auto gestorben, weil ihr Vater sie dort vergessen hatte. Das berichtet die „New York Times“.



Der 39 Jahre alte Mann ließ seine beiden Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, im Auto, während er zur Arbeit ging.

Als er einige Stunden später zurückkehrte, stieg er ins Auto und fuhr zunächst ganz normal los wie an jedem anderen Arbeitstag. Als er die Kinder schließlich auf der Rückbank entdeckte, sprang er schreiend aus dem Auto.



Aufgrund der hohen Temperaturen, die auch New York in der vergangenen Woche heimgesucht hatten, waren die Kinder gestorben. Laut Polizeiangaben ist noch unklar, wie der Mann die Kinder im Auto zurücklassen konnte.



Auch in Österreich war es in den vergangenen Tagen zu einem tragischen Todesfall gekommen. Dort war ein zweijähriger Junge unbemerkt in ein Auto geschlichen, auf der Rückbank eingeschlafen und aufgrund der Hitze gestorben (hier lesen). (red)