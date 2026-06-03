Todesdrama vor Mallorca: Deutscher Urlauber beim Baden gestorben

Ein 73-jähriger Urlauber aus Deutschland ist beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià auf Anfrage.

Andere Touristen hatten den Mann am Dienstag in der Bucht Ses Llisses neben der Cala Fornells im Südwesten der Urlaubsinsel leblos im Wasser gesehen und an Land gebracht. Es handelt sich um einen nicht durch Rettungsschwimmer überwachten Strand.

Notarzt versuchte vergeblich, den Mann zu retten

Nach einem Notruf kamen zwei Rettungsschwimmer vom benachbarten Palmira-Strand in Paguera mit einem Jetski, zwei weitere mit einem Boot. Die Urlauber, die den 73-Jährigen aus dem Wasser zogen, hatten schon mit der Wiederbelebung begonnen. Die Rettungsschwimmer lösten die Ersthelfer ab, wenig später traf ein Rettungswagen ein.

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Eine Stunde lang kämpfte der Notarzt vergeblich um das Leben des Deutschen. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt. Woher der Urlauber aus Deutschland kam, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei kümmerte sich um die Frau, die den Tod ihres Mannes vor Ort miterleben musste. (dpa/mp)