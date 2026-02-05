Todesbar in Crans-Montana: Bar-Besitzer brechen ihr Schweigen

41 Tote, zahlreiche Verletzte: Die Besitzer der Inferno-Bar sprechen in einem Brief an die Mitarbeiter erstmals über Verantwortung, Ermittlungen und ihr Schweigen nach dem Feuer in Crans-Montana.

Die Besitzer der Inferno-Bar in Crans-Montana haben sich in einem persönlichen Brief an ihre Angestellten gewandt. „Wir werden euch nicht im Stich lassen“, schreiben Jacques und Jessica Moretti. „Wir sind durch dasselbe Schicksal verbunden und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen.“ Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Morettis: Wollen Verantwortung nicht abwälzen

In der Bar Le Constellation in dem schweizerischen Skiort war bei einer Silvesterparty Feuer ausgebrochen. 41 Menschen sind gestorben, rund 80 teils schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Morettis wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Sie sind gegen Kaution auf freiem Fuß.

Die Morettis schreiben, wegen der laufenden Ermittlungen hätten sie Worte ihres tiefen Mitgefühls unmittelbar nach der Tragödie zurückhalten müssen. „Dieses Schweigen war unendlich schwer und schmerzhaft. Für Sie. Und für uns. Wir bedauern dies zutiefst.“

Keiner der Angestellten habe es verdient, so etwas erleben zu müssen. „Wir tragen diese Verantwortung, ohne in irgendeiner Weise zu versuchen, sie auf euch abzuwälzen“, heißt es weiter. (dpa/mp)