Tod im Skigebiet: Deutscher stirbt bei Sturz auf Piste

Tödlicher Unfall auf der roten Piste: Trotz schneller Rettung ist ein 41-jähriger Mann aus Bayern im Skigebiet Steinplatte in Tirol gestorben. Was Zeugen über den Hergang berichten.

Ein 41-jähriger Skifahrer aus Bayern ist bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte in Tirol tödlich verunglückt. Er stürzte auf einer roten Piste und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei Salzburg mitteilte. Mit der Farbe Rot werden Pisten mit mittlerem Schwierigkeitsgrad für fortgeschrittene Wintersportler gekennzeichnet.

Skifahrer verunglückt: Er war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Zeugen zufolge war der geübte Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein Polizeihubschrauber brachte den Toten ins Tal. Laut Polizei wurden an der Ausrüstung keine technischen Mängel festgestellt. Weitere Maßnahmen wurden nicht angeordnet. (dpa/mp)