Tochter seit Wochen vermisst: Mutter sieht Fernsehbeitrag und handelt sofort

Jill Rosenows Leben war seit Wochen von Ungewissheit und Sorge erfüllt. Ihre Tochter Alice Crawford (25) war vor knapp zwei Monaten plötzlich verschwunden. Von ihr fehlte jedes Lebenszeichen, es gab keine Spur. Dann sah sie einen Fernsehbeitrag und konnte es nicht fassen. Die Mutter wusste, sie musste sofort handeln.

Die 25-jährige Alice lebte vor ihrem Verschwinden mit einer Freundin zusammen in einer Wohngemeinschaft in Dickinson (US-Bundesstaat North Dakota), ganz in der Nähe ihres Elternhauses. Von einem auf den anderen Tag war Alice dann verschwunden.

Tochter verschwindet spurlos, Familie ahnungslos

Niemand konnte sich erklären, was vorgefallen war. Sie hatte nie den Anschein gemacht, dass sie weglaufen wollte. Auch ein Verbrechen konnte nicht ausgeschlossen werden.

Durch einen Zufall sah Mutter Jill dann einen Fernsehbeitrag eines Lokalsenders, es ging um Obdachlose in Denver. Die Stadt im US-Bundesstaat Colorado liegt knapp 960 Kilometer von Alices‘ Heimat entfernt. Ein eisiger Winter hielt die Gegend fest umklammert.

Der TV-Beitrag widmete sich der Situation der Obdachlosen und wie sie unter der Kälte litten.

Mutter erkennt vermisste Tochter in TV-Beitrag

Dann wurde eine junge Frau gezeigt und Mutter Jill stockte sofort der Atem. Es war ihre Tochter Alice, die sie da vor sich sah.

„Dieses Wetter ist tödlich. Wenn du hierfür nicht vorbereitet bist, wirst du sterben“, erklärt Alice in dem Beitrag. „Ich schlafe hinter den Mülltonnen, weil man so von dem eisigen Wind verschont bleibt und nicht vom Schneefall eingedeckt wird.“

Mutter Jill begriff augenblicklich, dass die Situation ernst war. Das Leben ihrer Tochter stand auf dem Spiel. Aus ihren Worten klang ein Schrei nach Hilfe. Gefühlsmäßig war sie völlig überfordert. „Ich war hin und her gerissen zwischen völliger Verzweiflung und der vagen Hoffnung, dass man sie vielleicht doch noch finden kann“, erinnert sich Jill gegenüber der „Daily Mail“.

Denn eine Obdachlose in einer völlig fremden Stadt zu finden, ist keine besonders aussichtsreiche Angelegenheit. Jill Rosenow trommelte so viele Familienmitglieder zusammen und nahm das nächste Flugzeug nach Colorado, um dort nach ihrer vermissten Tochter zu suchen.

Tagelang waren sie auf den Straßen unterwegs, fragten Passanten, Streetworker und andere öffentliche Stellen. Von Alice fehlte jede Spur.

Tante findet Alice Crawford durch Zufall

Durch einen Zufall wurde sie dann aber doch noch gefunden, auf einer Toilette in der Nähe eines Bahnhofs. „Ich musste auf die Toilette und als ich gerade in eine Kabine gehen wollte, hörte ich ihre Stimme“, erinnert sich die Tante von Alice.

Die Vermisste begriff überhaupt nicht, was dort gerade vor sich ging. Aber sie sei so froh gewesen, dass sie gefunden wurde. „Es war so überwältigend“, sagte Rosenow. „Es war Erleichterung, Dankbarkeit, Aufregung, Freude und all das. Aber dann auch Panik, weil ich sie sofort sehen wollte.“

In einem Hotelzimmer schlossen sich Mutter und Tochter dann endlich wieder in die Arme.

Alice kehrte mit ihrer Familie zurück nach North Dakota. Während ihrer Zeit auf der Straße war sie ausgeraubt worden und kämpfte mit einer schweren Drogenabhängigkeit. Inzwischen macht sie eine Entziehungskur in einer Klinik.



Warum genau sie überhaupt aus ihrer Heimat abgehauen war, ist nicht klar. (jv)