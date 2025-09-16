„Tinder-Schwindler“ festgenommen: Er zockte Millionen Euro von Frauen ab

Er lebte den Traum vom Luxus – und machte daraus den Albtraum vieler Frauen: Shimon Yehuda Hayut, besser bekannt als „Der Tinder-Schwindler“ aus der gleichnamigen Netflix-Doku. Doch kaum war der 35-jährige Israeli am Montag im georgischen Tiflis gelandet, wurde er festgenommen.

Über Jahre hatte er sich unter dem Namen Simon Leviev auf Tinder als Sohn eines israelischen Diamanten-Milliardärs ausgegeben. Privatjets, teure Autos, Designeranzüge – alles nur Kulisse, um Frauen in die Falle zu locken.

Mit Geschenken und Liebesschwüren erschlich er sich ihr Vertrauen. Dann folgte die Masche: Er bat um Geld, erklärte, seine Kreditkarten seien gesperrt – und ließ sich hohe Summen überweisen. Laut Ermittlungen soll er insgesamt rund 8,5 Millionen Euro erbeutet haben. Viele seiner Opfer blieben hoch verschuldet, psychisch am Boden – einige litten sogar unter Suizidgedanken.

Spätestens seit der Netflix-Doku von 2022 war Hayut international bekannt, Polizei und Interpol fahndeten nach ihm. Bereits 2019 hatte er in Israel im Gefängnis gesessen, kam aber nach nur fünf Monaten wieder frei. Auch die echte Milliardärsfamilie Leviev klagte gegen ihn – wegen Rufschädigung.

„Tinder-Schwindler“ festgenommen: Auch Anwälte rätseln

Die genauen Gründe für die Festnahme in Georgien, von der „Bild“ berichtet, sind noch offen. Selbst seine Anwälte rätseln: „Er ist bislang komplett frei um die Welt gereist“, sagte einer von ihnen dem Bericht zufolge.

Bis heute bestreitet der 35-Jährige alle Vorwürfe. Nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku erklärte er trotzig: „Ich bin der größte Gentleman der Welt. Ich war einfach ein Single, der auf Tinder Mädchen kennenlernen wollte.“ (rei)