Tinder-Date endet bestialisch : Neuseeländer vergriff sich an Engländerin

Auckland -

Tinder hat den Ruf, ein Kontaktplatz für sexuelle Abenteuer zu sein. Wer wirklich die Liebe fürs Leben sucht, meldet sich vielleicht eher woanders an. Doch in dem Fall einer britischen Rucksacktouristin endete ein Tinder-Rendezvous in einer abscheulichen Bluttat.



Mörderisches Tinder-Date: Neuseeländer würgte eine 22-jährige Engländerin

Ein 27-jähriger Neuseeländer ist angeklagt worden, sein 22-jähriges Tinder-Date erwürgt und anschließend zerstückelt in einem Koffer entsorgt zu haben. Das Opfer, Grace Millane aus Wickford in Essex, bereiste nach ihrem Universitätsabschluss die Welt, landete irgendwann in Neuseeland.



Dort lernte sie über die Dating-App den 27-jährigen Mann kennen und traf ihn, wie der britische „The Guardian“ schreibt. Sie zog mit ihrer neuen Bekanntschaft durch die Bars und Restaurants, schrieb einer Freundin laut dem Blatt sogar, dass es bei ihr „klick“ gemacht habe.

22-jährige Britin ging bei Tinder-Date mit ihrem Mörder ins Hotelzimmer

Es kam daraufhin zu Küssen, beide gingen irgendwann ins Hotel. Was dann genau in dem Hotel passierte, versucht nun ein Gericht in Neuseeland aufzuarbeiten. In dem Prozess muss sich der 27-Jährige wegen Mordes verantworten. Kamera-Aufnahmen beweisen, dass Grace mit dem mutmaßlichen Täter in der Nacht unterwegs war und Spaß hatte.



Am 8. Dezember 2018 jedoch wurde ihr Körper zerstückelt in einem Koffer aufgefunden. Im Mordprozess erzählte der Angeklagte, dass er sie nicht absichtlich getötet hatte – sondern gewissermaßen aus Versehen. Es soll ein Sexspiel gegeben haben, bei dem er sie würgte und sie ums Leben kam.



Würgespiel bei Tinder-Date in Neuseeland führt zum Tod

Das habe der Angeklagte aber nicht bemerkt. Er habe nach dem Sex geduscht und sei danach Schlafen gegangen. Laut „The Guardian“ sagte er vor Gericht aus, der tote Körper von Grace sei ihm erst am nächsten Morgen aufgefallen.



Sein Verhalten nach der Tat soll bizarr gewesen sein. Er gab zwar die Nummer des Notrufs in sein Handy ein, wählte ihn aber nicht an, stattdessen suchte er im Internet nach Begriffen wie „Waitakere Ranges“, eine Bergkette in Neuseeland.

Neuseeländer war schockiert vom Anblick seines toten Tinder-Dates

Der Angeklagte gab dazu an, dass er durch den Fund der Leiche vollkommen schockiert gewesen sei und einen Ort suchte, an dem er seinen Schock verarbeiten könne.

Der 27-Jährige entsorgte die zerstückelte Leiche in einem Koffer, kaufte sich am nächsten Tag Reinigungsmittel, organisierte sich einen Mietwagen und eine Teppichreinigungsmaschine. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass er ihre Leiche verschwinden lassen wollte. Der Prozess wird fortgesetzt.