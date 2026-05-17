TikTok-Community kürt die kultigsten Boomerwörter

Von „Sportsfreund“ bis „Rambazamba“: Levi Penell und seine Community küren die kultigsten Boomerwörter. Welche Begriffe schaffen es an die Spitze?

Welche Begriffe verbinden jüngere Leute mit der älteren Generation? Das will der Content Creator Levi Penell (25) herausfinden, er sucht aktuell wieder das „Boomerwort des Jahres”.

„Es ist eine satirische Antwort auf das Jugendwort des Jahres“, erklärte Penell. „Denn hier hatten wir lange Zeit das Gefühl, die Boomer wollen uns erklären, was die Jugendsprache ist. Und oft waren es dann Worte, die man als Jugendlicher noch gar nicht gehört hat.”

TikTok: Content Creator Levi Penell sucht Boomerwörter

Als Boomer bezeichnen Jugendliche generell Menschen der älteren Generation. Der Berliner sucht mit seiner Community auf TikTok und Instagram Begriffe, die sie mit Älteren verbinden, aber „die irgendwie hart gehen, also auf bestimmte Art und Weise auch ganz geil sind”.

2024 wählte die jüngere Generation das Wort „Sportsfreund“ zum „Boomerwort des Jahres“, ein Jahr später „Baujahr“ als Synonym für das Geburtsjahr. Aus den Begriffen, die Nutzerinnen und Nutzer vorschlagen, wählt der Berliner die beliebtesten aus und stellt diese zur Auswahl.

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Unter den Vorschlägen sind etwa „Rotzlöffel“, „Mumpitz“, „Göttergatte“ oder „Rambazamba“. Und welchen Boomer-Begriff nutzt der Initiator der Aktion aktuell am häufigsten? „Wenn irgendwas ganz schlimm ist, sag‘ ich: ‚Das ist ja ausgemachter hanebüchener Unfug‘.“ (dpa/mp)