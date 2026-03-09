mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der demokratische Bürgermeister-Kandidat Zohran Mamdani in New York.

Der demokratische Bürgermeister-Kandidat Zohran Mamdani in New York. Foto: ANGELA WEISS / AFP

  • New York

Terrorverdacht: Ermittlungen zu Sprengsatz vor Amtssitz von Bürgermeister Mamdani

kommentar icon
arrow down

Bei Protesten vor dem Amtssitz von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein „improvisierter Sprengsatz“ aus der Menge heraus geworfen worden.

„Er hätte Menschen ernsthaft verletzen oder töten können“, sei aber nicht explodiert, teilte New Yorks Polizeichefin Jessica Tisch mit. Ein weiterer mutmaßlicher Sprengsatz, der später in einem unweit des Tatorts abgestellten Auto entdeckt wurde, werde ebenfalls untersucht – es bestehe Terrorverdacht. An den Ermittlungen sei die Bundespolizei FBI beteiligt.

New York: Protest vor Amtssitz von Bürgermeister Mamdani

Unklar blieb zunächst, wer den mutmaßlichen Sprengsatz am Wochenende warf und aus welchen Motiven. Mamdani zufolge hatte der rechtsextreme Aktivist Jake Lang zum Protest vor dem Amtssitz des ersten muslimischen Bürgermeisters der Millionenmetropole aufgerufen. Dann habe es Gegenproteste gegeben und es sei zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge stammte der Sprengsatz wohl aus den Reihen der Gegendemonstranten.

Das könnte Sie auch interessieren: New York wie ausgestorben: Verkehr und Stromversorgung wegen Wintersturm eingestellt

Mamdani verurteilte den von „Fanatismus und Rassismus“ befeuerten Protest der Anhänger Langs und die gewaltsame Eskalation. Mindestens sechs Menschen wurden bei den Protesten festgenommen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test