Temu muss löhnen: EU verhängt Millionenstrafe

Die EU-Kommission greift hart gegen Temu durch: Wegen illegaler Produkte muss der chinesische Billig-Online-Marktplatz 200 Millionen Euro zahlen. Es geht unter anderem um unsichere Ladegeräte und gefährliches Babyspielzeug.

Der Grund für die Strafe: Temu habe Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet. Die Brüsseler Behörde spricht von einem besonders schweren Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (DSA). Verbraucher in der EU stießen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf illegale Artikel bei Temu.

EU-Strafe gegen Temu wegen gefährlicher Produkte

EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen kritisierte Temus Risikobewertung scharf. Sie sei zu unspezifisch, nicht umfassend und stütze sich nicht auf solide Beweise. Temu habe mittlerweile 130 Millionen Kunden in Europa. Dadurch könnten illegale Produkte viele EU-Bürger erreichen.

Das Unternehmen teilte mit, die Entscheidung sorgfältig zu prüfen und „alle verfügbaren Optionen abzuwägen“. Man wolle weiter konstruktiv mit der EU-Kommission zusammenarbeiten.

Ladegeräte und Babyspielzeug betroffen

Die EU-Kommission verwies auf Testkäufe aus dem vergangenen Jahr. Viele Produkte seien dabei durchgefallen. Ein sehr hoher Anteil ausgewählter Ladegeräte habe grundlegende Sicherheitstests nicht bestanden. Bei Babyspielzeug seien Chemikalien-Grenzwerte überschritten worden oder es habe Erstickungsgefahr durch abnehmbare Teile bestanden.

Temu ist seit Frühjahr 2023 in Deutschland aktiv. Die Plattform ist wegen Minipreisen, hoher Rabatte, Produktqualität und Kontrollen immer wieder umstritten.

Millionenstrafe gegen Temu könnte weitere Folgen haben

Die EU bemängelt außerdem, Temu habe Risiken zu allgemein bewertet. Statt konkreter Belege zum eigenen Dienst habe sich das Unternehmen auf allgemeine Informationen zum Onlinehandel gestützt.

Auch Influencer-Werbung und Empfehlungssysteme könnten laut Kommission das Risiko illegaler Produkte verstärken. Temu muss die Strafe zahlen und die Probleme beheben. Sonst drohen tägliche Strafzahlungen.

EU-Strafe gegen Temu ist zweite Sanktion nach DSA

Unabhängig davon prüft die EU weitere mögliche Verstöße. Auch Aliexpress und Shein stehen im Fokus.

Das DSA gilt seit Februar 2024. Große Online-Plattformen müssen Beschwerden besser bearbeiten, illegale Inhalte schneller entfernen und Kinder besser schützen. Bei Verstößen sind Strafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes möglich. Temu machte laut EU-Kommission 2025 weltweit 53 Milliarden Euro Umsatz. Die Strafe ist erst die zweite auf Grundlage des DSA. (dpa/mp)