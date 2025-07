Techno-Parade in Berlin: 13 Personen lebensgefährlich verletzt – das ist der Grund

Fast 70 Personen im Krankenhaus, 27 Schwerverletzte und 13 Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Was als Party-Demo für Frieden und Liebe geplant war, endete für viele Teilnehmer böse. Nun teilt die Polizei erste Hinweise zur Ursache mit.

Beim Love-Parade-Nachfolger „Rave The Planet“ am Wochenende in Berlin sind 13 Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. 27 weitere wurden schwer verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Hauptursache seien Intoxikationen gewesen, sagte Sprecher Dominik Pretz. Um welche Drogen es sich handelte, sei schwer nachvollziehbar.

Fast 400 Mal waren Helfer im Einsatz

Auch Informationen darüber, wie es den Betroffenen gehe, lagen der Feuerwehr nicht vor. Insgesamt wurden demnach 69 Personen in Krankenhäuser gebracht. Helfer vor Ort mussten 392 Mal Hilfe leisten.

Rund 200.000 Menschen aller Generationen waren nach Veranstalterangaben am Samstag bei dem Techno-Spektakel auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Die Polizei zählte gut 100.000 Menschen über den Tag verteilt. Die Behörde sprach trotz der Einsätze von einer „störungsarmen und friedlichen“ Veranstaltung.

Die Party-Demo wollte für Frieden, Liebe und für den Schutz der elektronischen Tanzmusikkultur einstehen sowie ein Zeichen gegen Hass und Spaltung setzen. (dpa/mp)