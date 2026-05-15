Tauchunglück auf den Malediven mit fünf Toten – Mutter und Tochter unter den Opfern
Auf den Malediven sind bei einem Tauchunglück fünf Menschen gestorben. Darunter auch eine Ökologie-Professorin und ihre Tochter. Was bislang bekannt ist.
Die italienischen Taucher wollten im Vaavu-Atoll in rund 50 Metern Tiefe Höhlen erkunden, wie das italienische Außenministerium mitteilte.
Tauchunglück auf den Malediven – Untersuchungen eingeleitet
Zunächst gab es keinerlei Einzelheiten zum Hergang des Unglücks. Die Behörden in den Malediven hätten Untersuchungen eingeleitet, hieß es. Das Außenministerium und die italienische Botschaft in Sri Lanka stünden in Kontakt mit den Familien der Opfer, um sie zu unterstützen.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Miet-Odyssee: Der alltägliche Wahnsinn bei der Wohnungssuche
- Terrorverdacht in Eidelstedt: Was der Anwalt des 17-Jährigen sagt
- Kerosin-Krise: 16 Tipps, die Ihren Urlaub retten
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche
- 16 Seiten Sport: So tickt die neue HSV-Bossin Kathleen Krüger
- 28 Seiten Plan7: Lotto King Karl eröffnet die Stadtparksaison & Kultur-Tipps für jeden Tag
Die Malediven sind ein Inselstaat im Indischen Ozean, südwestlich von Sri Lanka. Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weißen Sandstränden viele Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel.
Italienische Medien berichteten, dass unter den verunglückten Tauchern vier Mitarbeiter oder Studenten der Universität Genua waren. Die Hochschule erklärte, man trauere um eine Ökologie-Professorin, deren Tochter, die an der Universität studiere, sowie um eine Dozentin und einen Studenten, der kürzlich sein Studium der Biologie und Meeresbiologie abgeschlossen habe.
Das könnte Sie auch interessieren: Mobbing an Hamburger Schule? Mädchen (12) von Mitschüler (12) mit Messer bedroht
Die italienische Wissenschaftsministerin Anna Maria Bernini erklärte auf der Plattform X, die Tragödie „erschüttert die ganze italienische Wissenschaftsgemeinschaft“. Zur Identität des fünften Todesopfers gab es aus Italien zunächst keine näheren Angaben. (dpa/esk)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.