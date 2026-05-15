Tauchunglück auf den Malediven mit fünf Toten – Mutter und Tochter unter den Opfern

Auf den Malediven sind bei einem Tauchunglück fünf Menschen gestorben. Darunter auch eine Ökologie-Professorin und ihre Tochter. Was bislang bekannt ist.

Die italienischen Taucher wollten im Vaavu-Atoll in rund 50 Metern Tiefe Höhlen erkunden, wie das italienische Außenministerium mitteilte.

Tauchunglück auf den Malediven – Untersuchungen eingeleitet

Zunächst gab es keinerlei Einzelheiten zum Hergang des Unglücks. Die Behörden in den Malediven hätten Untersuchungen eingeleitet, hieß es. Das Außenministerium und die italienische Botschaft in Sri Lanka stünden in Kontakt mit den Familien der Opfer, um sie zu unterstützen.

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Die Malediven sind ein Inselstaat im Indischen Ozean, südwestlich von Sri Lanka. Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weißen Sandstränden viele Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel.

Eines der Opfer ist die Ökologie-Professorin Monica Montefalcone. picture alliance / ROPI | IOS Eines der Opfer ist die Ökologie-Professorin Monica Montefalcone.

Italienische Medien berichteten, dass unter den verunglückten Tauchern vier Mitarbeiter oder Studenten der Universität Genua waren. Die Hochschule erklärte, man trauere um eine Ökologie-Professorin, deren Tochter, die an der Universität studiere, sowie um eine Dozentin und einen Studenten, der kürzlich sein Studium der Biologie und Meeresbiologie abgeschlossen habe.

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Die italienische Wissenschaftsministerin Anna Maria Bernini erklärte auf der Plattform X, die Tragödie „erschüttert die ganze italienische Wissenschaftsgemeinschaft“. Zur Identität des fünften Todesopfers gab es aus Italien zunächst keine näheren Angaben. (dpa/esk)