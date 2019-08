Täter und Opfer wohnten zusammen: Mitten in Stuttgart: Mann auf Straße niedergestochen

Stuttgart -

Nach der grausamen Tötung eines Mannes auf offener Straße in Stuttgart soll ein festgenommener Verdächtiger am Donnerstag vernommen werden.



Das Opfer, ein 36 Jahre alter Mann, war offenbar im Zuge eines Streits am Mittwochabend mit einem „schwertähnlichen Gegenstand“ erstochen worden, wie ein Polizeisprecher sagte.



Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein Mann am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist gefasst. dpa Foto:

Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer.

Mutmaßlicher Täter flüchtete mit dem Fahrrad

Der mutmaßliche Täter soll anschließend mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Am späten Abend nahmen die Beamten einen 28 Jahre alten Mann fest. Die Staatsanwaltschaft habe den Erlass eines Haftbefehls beantragt, teilte die Polizei in Stuttgart am Donnerstag mit. Täter und Opfer kannten sich demnach, sie lebten in einer Wohngemeinschaft zusammen. Das Motiv sei aber unklar. (dpa)