Supermarktdach stürzt ein – mehrere Kunden verletzt

Beim Einsturz eines Supermarktdachs im Süden von Baden-Württemberg sind nach aktuellen Informationen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Drei Frauen erlitten Verletzungen, eine davon schwere. Sie sei noch im Krankenhaus. Bei den verletzten Frauen handle es sich um Kundinnen des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt, teilte die Polizei mit.

Während des laufenden Betriebes kam es am späten Samstagnachmittag innerhalb von wenigen Sekunden zu einem Teileinsturz des Satteldaches im Bereich der Kassen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich 26 Personen in dem Markt auf – Kunden und Personal. Rettungskräfte wurden der Polizei zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt gerufen. Das Gebäude wurde geräumt.

Die Rewe Group sprach den Verletzten und allen Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Markt befanden, ihre Anteilnahme aus. „Wir denken in diesen Stunden besonders an sie. Die Sicherheit unserer Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität. Wir unterstützen die zuständigen Behörden und Einsatzkräfte vollumfänglich bei der Aufklärung des Vorfalls“, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Weitere Informationen würden folgen, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

Einsturz von Supermarktdach in Lauchringen: Erhebliche Schäden im Markt

Durch den Teileinsturz des Satteldaches kam es zu erheblichen Schäden an dem Gebäude. Es sei einsturzgefährdet. Teile des Marktes stünden unter Wasser. Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt.

Eine Schadenshöhe kann laut Polizei bisher nicht beziffert werden. Eine Ursache sei bislang nicht bekannt und werde weiter ermittelt. Das Gebäude in Lauchringen, ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze, wurde gesichert. (dpa/mp)