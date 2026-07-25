Weltweite Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen: All das könnte der sogenannte Super-El-Nino auslösen, der gerade im Pazifik entsteht. Was das für Deutschland bedeutet.

Im Pazifik braut sich gerade einer der stärksten El Niños der vergangenen Jahre zusammen. Das Klimaphänomen könnte weltweite Folgen haben. Nicht nur das Wetter könnte extrem werden: Wenn die Ernten betroffen sind, könnte das auch Auswirkungen auf unsere Lebensmittelpreise haben.

Ein El Niño ist ein Klimaphänomen, bei dem sich das Meerwasser im Ostpazifik außergewöhnlich stark erwärmt, die regionalen Passatwinde schwächer werden und sich dadurch das globale Wettermuster verändert. Der Name stammt aus dem Spanischen und bedeutet „der Junge“. Gemeint ist damit das Christkind, da das Phänomen häufig rund um die Weihnachtszeit auftritt. El Niños entstehen alle zwei bis sieben Jahre und dauern etwa neun bis zwölf Monate.

Der El Niño, der sich gerade entwickelt, könnte laut Angaben des US-Wetterdienstes NOAA mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent besonders stark ausfallen – ein sogenannter Super-El-Niño. Sein Höhepunkt wird im Herbst 2026 erwartet. Laut NOAA hat das Phänomen jedoch bereits begonnen. Die gemessenen Temperaturen des Pazifiks liegen schon jetzt deutlich über dem Durchschnitt – etwa ein Grad über dem langjährigen Mittel.

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Die Folgen des Super-El-Niños: Auch in Deutschland spürbar?

Die Folgen eines solchen Wetterphänomens sind weltweit spürbar: Dürre und Waldbrände in Südostasien, Indien, Ostaustralien und im südlichen Afrika. Überschwemmungen und Starkregen könnten dagegen in Südamerika und beispielsweise China auftreten. In Europa seien die Auswirkungen – wenn überhaupt – eher durch kälteres und nasseres Wetter bemerkbar, sagt Daniela Domeisen von der ETH Zürich.

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Klimawissenschaftler Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie sagte der „Tagesschau“, derzeit gebe es keine klaren Hinweise auf einen entsprechenden Einfluss in Europa.

Trotzdem sind indirekte Folgen realistisch. Agrarmeteorologe Donald Keeney meint, die Aussaat von Baumwolle, Soja und Mais könne sich verzögern. Laut Klimaforscher Armin Bunde könnten sich durch schlechtere Erntebedingungen die Preise für Kakao, Zucker und Kaffee erhöhen. (js)