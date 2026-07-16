In den sozialen Medien teilen vorwiegend Frauen, wie sie sich absichtlich leicht die Haut verbrennen. „Cute Sunburn“ heißt der Trend.

„Macht nichts, das ist morgen braun“, heißt es oft, wenn sich Menschen die Haut verbrennen. Die rosige Haut wirkt für manche sogar hübsch, fast gesund – als Zeichen eines aktiven Lebensstils. Doch der Mythos hält sich hartnäckig: Ein bisschen Sonne schade nicht. Was auf TikTok immer wieder zum Trend wird, ist allerdings deutlich gefährlicher, als viele glauben.

UV-Strahlung kann bereits in geringer Menge die DNA unserer Hautzellen schädigen. Diese Schäden kann der Körper meist selbst reparieren. Allerdings können „häufige, lang anhaltende und intensive UV-Bestrahlung sowie Sonnenbrände“ die Reparatursysteme überlasten, erklärt das Bundesamt für Strahlenschutz. Dadurch steigt das Risiko für Hautkrebs.

Risiko für Hautkrebs: Apotheker warnt vor Sonnenbrand

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„Jeder Sonnenbrand, auch ein vermeintlich kleiner, erhöht das Risiko für Hautkrebs, einschließlich des malignen Melanoms“, erklärt auch Martin Schulze, Apotheker und Leiter der pharmazeutischen Kundenbetreuung bei der Versandapotheke „mycare.de“. Ein malignes Melanom ist auch als schwarzer Hautkrebs bekannt. Laut der Uniklinik RWTH Aachen nimmt die Zahl der Neuerkrankungen in der weißen Bevölkerung weltweit zu. Dabei wird über die Gefahr von UV-Strahlung seit Jahren aufgeklärt.

„Süßer Sonnenbrand“ in den sozialen Medien – echt und geschminkt

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Ein Beispiel aus den USA: Die TikTokerin Arianna Hailey zeigt in einem Video, wie sie draußen auf einer Liege Platz nimmt. Die Sonne strahlt ihr auf den Körper. Mit schnellen Bewegungen cremt sich die Amerikanerin das Gesicht ein, allerdings lässt sie die Partie an der Nase und den oberen Wangen aus. „Ich, wie ich versuche, den süßen Strandsonnenbrand zu bekommen“, schreibt sie sinngemäß auf Englisch darüber.

Das Video hat 5,7 Millionen Aufrufe. In der Kommentarspalte finden sich Sätze wie „Ich bekomme auch immer diese Röte, es ist ein Segen“ oder „Ich mache genau das Gleiche!“. Andere Nutzer beschweren sich über die Schmerzen des Sonnenbrandes.

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Haileys Video ist zwar drei Jahre alt, doch der Trend zur „süßen Sommerröte“ hält an – ebenso wie Schminkanleitungen mit demselben Ziel. Google liefert bei einer entsprechenden Anfrage 26,7 Millionen Ergebnisse. In den Videos werden besonders die Wangen mit rosa Blush betont, um den leichten Sonnenbrand zu imitieren.

Empfohlene Menge an Sonnencreme entspricht Größe eines Golfballs

Martin Schulze kritisiert den aus seiner Sicht sorglosen Umgang mit UV-Schutz. „Gerade Kinder und Jugendliche nehmen das als normalen Sommerlook wahr, ohne zu wissen, dass es sich bereits um eine Schädigung der Haut handelt. Wer früh wiederholt Sonnenbrände erleidet, trägt ein deutlich höheres Krebsrisiko im Erwachsenenalter“, sagt er.

Was dem Trend fehle, sei ein Bewusstsein für richtigen Sonnenschutz. „Die empfohlene Menge Sonnencreme für den gesamten Körper entspricht etwa der Menge eines Golfballs.“ Er empfiehlt grundsätzlich Lichtschutzfaktor 50 und sich alle zwei Stunden sowie nach dem Baden oder Schwitzen neu einzucremen. Zusätzlich fordert er, dass Plattformen wie TikTok gesundheitsgefährdende Inhalte kennzeichnen. Bislang macht die Plattform das beim Thema Sonnenbrände nicht.