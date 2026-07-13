Fast jeder Fahrradkurier verunglückt laut einer neuen Studie im Schnitt einmal pro Jahr. Die meisten Unfälle passieren ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer – und enden oft mit schmerzhaften Verletzungen.

Ob Pizza, Burger oder Sushi: Fahrradkuriere gehören längst zum Stadtbild. Doch ihr Job birgt erhebliche Risiken. Das zeigt eine aktuelle Studie der Technischen Universität Dresden im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). Demnach entfällt statistisch etwa ein Verkehrsunfall pro Fahrer und Jahr. Fahrer mit wenig Berufserfahrung verunglücken deutlich häufiger.

Besonders auffällig: 71 Prozent aller Unfälle sind Alleinunfälle. Die meisten Fahrer stürzen, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt sind – etwa wegen rutschiger Fahrbahnen, Schlaglöcher, Baumwurzeln, Straßenbahnschienen oder Bordsteinkanten.

Lieferdienst sieht Schuld in mangelhafter Infrastruktur

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Der Lieferdienst Wolt sieht die Ursachen deshalb vor allem außerhalb des Einflussbereichs der Unternehmen. „Die Studie zeigt, dass viele Unfälle auf Faktoren zurückzuführen sind, die außerhalb des Einflussbereichs von Lieferplattformen liegen. So nennen die Befragten insbesondere rutschige Fahrbahnen durch Laub, Nässe oder Eis sowie Schlaglöcher, Baumwurzeln, Straßenbahnschienen oder Bordsteinkanten als häufigste Unfallursachen. Die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur ist deshalb ein entscheidender Hebel, um die Sicherheit aller Radfahrenden nachhaltig zu erhöhen“, teilte ein Wolt-Sprecher der MOPO mit.

Die Folgen sind in jedem Fall oft schmerzhaft. Besonders häufig verletzen sich die Fahrer an Händen, Armen und Beinen. Typisch sind Schürfwunden, Prellungen und Verstauchungen, aber auch Knochenbrüche kommen regelmäßig vor. Viele Befragte gaben zudem an, nach einem Unfall länger unter Schmerzen zu leiden oder zeitweise arbeitsunfähig gewesen zu sein. Rund die Hälfte aller Unfälle ereignet sich zwischen 18 und 21 Uhr – also genau dann, wenn die meisten Bestellungen ausgeliefert werden.

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„Die Studie belegt, dass der Straßenraum für Riderinnen und Rider mit besonderen Risiken verbunden ist“, sagt Manfred Wirsch, Präsident des DVR. „Wenn neue, fahrradbasierte Geschäftsmodelle unsere Städte verändern, darf dieser Wandel nicht zulasten der Menschen gehen, die ihn ermöglichen. Der Schutz der Gesundheit von Lieferdienst-Fahrerinnen und -Fahrern muss immer Vorrang haben.“

Die Studienautoren empfehlen unter anderem verpflichtende Sicherheitseinweisungen für neue Fahrer, mehrsprachige Schulungen und Verbesserungen der Radverkehrsinfrastruktur. Zudem wird ein großer Teil der Unfälle offenbar gar nicht gemeldet: Nur zwölf Prozent der Befragten gaben an, jeden Unfall ihrem Arbeitgeber zu melden.