Shopping-App Temu

Blick auf einen Laptop mit dem Logo der App Temu (gestellte Szene) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Stromschlag-Gefahr! Temu ruft Ladegeräte zurück

Der Online-Händler Temu warnt aktuell vor mehreren USB-Ladegeräten, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen können. Aufgrund von Überhitzung, Kurzschluss oder sogar Stromschlaggefahr wurden gleich mehrere Produkte vorsorglich zurückgerufen. Verbraucher sollten die betroffenen Geräte sofort nicht mehr benutzen.

Nach Angaben des Unternehmens wurden Rückerstattungen bereits eingeleitet – Kundinnen und Kunden erhalten ihr Geld automatisch zurück, sofern Temu ihre Kontaktdaten vorliegen. Wer keine Nachricht erhalten hat, soll sich direkt an das Support-Center wenden.

Hier die betroffenen Modelle im Überblick:

PD3510, 36 W 4-Port-USB-C-Schnellladegerät
Marke: SCCVEE
Verkäufer: YL house
ID: 2401933402 / Produkt-ID: 601099558655968
Grund: Überhitzungsgefahr

GUSEYEE, 50 W 6-Port-USB-C-Schnellladegerät
Marke: GUSEYEE
Verkäufer: HCJTWIN
ID: 9940718517 / Produkt-ID: 601099739568843
Grund: Überhitzungsgefahr

USB-C-Schnellladegerät 10W, 110/220V
Marke: keine Angabe
Verkäufer: TYNEEK
ID: 7414546430 / Produkt-ID: 601099924207010
Grund: Kurzschluss- / Stromschlaggefahr

Wichtig: Wer eines der Geräte verschenkt oder weitergegeben hat, soll die Empfänger unbedingt informieren. (mp/rei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

