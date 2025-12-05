Stromschlag-Gefahr! Temu ruft Ladegeräte zurück

Der Online-Händler Temu warnt aktuell vor mehreren USB-Ladegeräten, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen können. Aufgrund von Überhitzung, Kurzschluss oder sogar Stromschlaggefahr wurden gleich mehrere Produkte vorsorglich zurückgerufen. Verbraucher sollten die betroffenen Geräte sofort nicht mehr benutzen.

Nach Angaben des Unternehmens wurden Rückerstattungen bereits eingeleitet – Kundinnen und Kunden erhalten ihr Geld automatisch zurück, sofern Temu ihre Kontaktdaten vorliegen. Wer keine Nachricht erhalten hat, soll sich direkt an das Support-Center wenden.

Hier die betroffenen Modelle im Überblick:

PD3510, 36 W 4-Port-USB-C-Schnellladegerät

Marke: SCCVEE

Verkäufer: YL house

ID: 2401933402 / Produkt-ID: 601099558655968

Grund: Überhitzungsgefahr

GUSEYEE, 50 W 6-Port-USB-C-Schnellladegerät

Marke: GUSEYEE

Verkäufer: HCJTWIN

ID: 9940718517 / Produkt-ID: 601099739568843

Grund: Überhitzungsgefahr

USB-C-Schnellladegerät 10W, 110/220V

Marke: keine Angabe

Verkäufer: TYNEEK

ID: 7414546430 / Produkt-ID: 601099924207010

Grund: Kurzschluss- / Stromschlaggefahr

Wichtig: Wer eines der Geräte verschenkt oder weitergegeben hat, soll die Empfänger unbedingt informieren. (mp/rei)