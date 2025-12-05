Stromschlag-Gefahr! Temu ruft Ladegeräte zurück
Der Online-Händler Temu warnt aktuell vor mehreren USB-Ladegeräten, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen können. Aufgrund von Überhitzung, Kurzschluss oder sogar Stromschlaggefahr wurden gleich mehrere Produkte vorsorglich zurückgerufen. Verbraucher sollten die betroffenen Geräte sofort nicht mehr benutzen.
Nach Angaben des Unternehmens wurden Rückerstattungen bereits eingeleitet – Kundinnen und Kunden erhalten ihr Geld automatisch zurück, sofern Temu ihre Kontaktdaten vorliegen. Wer keine Nachricht erhalten hat, soll sich direkt an das Support-Center wenden.
Hier die betroffenen Modelle im Überblick:
PD3510, 36 W 4-Port-USB-C-Schnellladegerät
Marke: SCCVEE
Verkäufer: YL house
ID: 2401933402 / Produkt-ID: 601099558655968
Grund: Überhitzungsgefahr
GUSEYEE, 50 W 6-Port-USB-C-Schnellladegerät
Marke: GUSEYEE
Verkäufer: HCJTWIN
ID: 9940718517 / Produkt-ID: 601099739568843
Grund: Überhitzungsgefahr
USB-C-Schnellladegerät 10W, 110/220V
Marke: keine Angabe
Verkäufer: TYNEEK
ID: 7414546430 / Produkt-ID: 601099924207010
Grund: Kurzschluss- / Stromschlaggefahr
Wichtig: Wer eines der Geräte verschenkt oder weitergegeben hat, soll die Empfänger unbedingt informieren. (mp/rei)
