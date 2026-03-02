Streit zwischen jungen Frauen eskaliert – Krankenhaus!

Diese Auseinandersetzung wurde körperlich: Zwei junge Frauen in Neubrandenburg haben sich im Streit gegenseitig verletzt. Eine von ihnen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach hatten sich eine 21-Jährige und eine 19-Jährige in der Nacht zu Montag zuerst verbal gestritten, bevor die Situation eskalierte.

Neubrandenburg: 21-Jährige kommt in Klinik

Die beiden Frauen sollen spitze Gegenstände eingesetzt und sich gegenseitig verletzt haben. Es handele sich überwiegend um oberflächliche Verletzungen.

Zur medizinischen Versorgung sei ein Rettungswagen vor Ort gewesen. Die 21-Jährige sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa/nf)