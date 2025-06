Streit um Palästinenserflagge: Autofahrer fährt Radfahrer über den Haufen

Im Streit um eine Palästinenserflagge hat ein Autofahrer einen Radfahrer in Berlin absichtlich angefahren. Das hat Konsequenzen für den 43-Jährigen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt die Tochter des Autofahrers die Flagge am Sonntagabend an einer Kreuzung im Stadtteil Kreuzberg aus dem Beifahrerfenster. Der 53-jährige Radler blieb neben dem Fahrzeug stehen, zog an der Fahne und verletzte das neunjährige Mädchen leicht am Finger. Anschließend fuhr er weiter.

Der Vater des Mädchens holte den Radfahrer ein und fuhr ihn an, um ihn zu stoppen. Dabei stürzte dieser zu Boden und erlitt mehrere Hauptabschürfungen an Armen und Beinen. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Die alarmierte Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 43-jährigen Autofahrers. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. (afp/mp)