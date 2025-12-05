Streit über Bezahlung: Vier Frauen bedrängen Taxifahrer – und klauen sein Auto

Vier Frauen haben in Wiesbaden einen Taxifahrer angegriffen und sein Taxi gestohlen. Die Polizei ermittelt nun gegen die vier im Alter von 16 bis 24 Jahren wegen Raubes.

Nach dem Angriff auf einen Taxifahrer in Wiesbaden wird gegen alle vier beteiligten Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren wegen Raubes ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Eine Frau, die mit dem Taxi gefahren ist, muss sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Frauen-Quartett zerrt Fahrer aus Taxi

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es am Zielort einer Taxifahrt zu einem Streit über die Bezahlung gekommen. Als der 66-jährige Taxifahrer den Forderungen der vier Frauen nicht nachkam, hätten sie ihn aus dem Auto gezerrt, hieß es von der Polizei. Dabei verletzte sich der Mann am Bein, konnte aber den Notruf verständigen.

Zwei der Frauen flüchteten zu Fuß, die beiden anderen fuhren mit dem Taxi davon. Die Polizei konnte alle vier Frauen noch in der Nacht ausfindig machen und in Polizeigewahrsam nehmen. Die beiden 23 und 24 Jahre alten Frauen aus dem Taxi waren stark alkoholisiert. (dpa)