In einer Neuköllner Klinik wird ein Mann mit einem scharfen Gegenstand so schwer verletzt, dass er stirbt. Der Tat soll eine Auseinandersetzung mit einem anderen Patienten vorausgegangen sein.

Das Vivantes Klinikum in Neukölln (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Schoening

In einer Berliner Klinik ist ein Patient getötet worden. Er sei „tödlich mit einem scharfen Gegenstand verletzt“ worden, teilte die Polizei auf der Online-Plattform X mit. Hintergrund soll eine Auseinandersetzung mit einem anderen Patienten gewesen sein.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben wollte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht machen.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es sich um das Vivantes Klinikum in Neukölln handelte. (dpa)