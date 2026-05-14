Streit auf Stadtfest eskaliert: 16-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Im nordrhein-westfälischen Herdecke ist ein 16-Jähriger bei einem Stadtfest mutmaßlich mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer mutmaßlichen Messerattacke auf einem Stadtfest in Herdecke ist ein 16-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen Streit zwischen dem Jugendlichen und einem 17-Jährigen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Medien berichteten.

Messerattacke nach Streit auf Stadtfest: 16-Jähriger im Krankenhaus

Zu der Auseinandersetzung kam es demnach bei der Herdecker Maiwoche – einem Stadtfest mit buntem Programm in der Ruhrgebietsstadt. Gegen 23.15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein.

Der 17-Jährige soll dem 16-Jährigen im Zuge des Streits auf dem Stadtfest mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Die Verletzung war nach Polizeiangaben nicht tief, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Dennoch habe der 16-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

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Der tatverdächtige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Noch in der Nacht wurde er allerdings wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. (dpa/mp)