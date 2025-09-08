Kryptokram und Donald Trump statt Kultur und Konzerte: Arte gehackt!

Statt Kultur liefen plötzlich Videos über Kryptowährung auf Arte-Kanälen im Internet. Wie reagiert der Sender?

Unbekannte haben zwei Youtube-Kanäle des deutsch-französischen Kulturkanals Arte zeitweilig gehackt. Zwei der Accounts seien Ziel eines Hackerangriffs geworden, teilte der Sender auf Anfrage mit. „Der unautorisierte Zugriff wurde unterbunden, und wir betreiben eine umfassende Ursachen- und Umfangsanalyse.“ Zuvor hatte das Portal „Medieninsider“ berichtet.

Statt Dokumentationen und Konzerte liefen beim Hauptkanal und dem Kanal „Arte Concert“ am Montagvormittag Videos, in denen es um Kryptowährung ging. Auch Inhalte mit dem US-Präsidenten Donald Trump und Unternehmer Elon Musk waren zeitweilig zu sehen. (dpa/mp)