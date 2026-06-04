Steigende Unfallzahlen: Beliebtes Urlaubsland führt neue Quad-Regeln ein

Immer mehr Unfälle mit Quads auf griechischen Inseln – jetzt sollen strengere Regeln kommen. Doch die Branche warnt vor Buchungs-Chaos und Verlusten.

Griechenland will die Vermietung von Quads deutlich strenger regeln. Nach Angaben von Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis sollen Fahrer künftig mindestens fünf Jahre im Besitz eines Führerscheins sein, um ein solches Fahrzeug mieten zu dürfen.

Steigende Unfallzahlen

Mit der geplanten Regelung will die Regierung vor allem unerfahrene Fahrer von den auf vielen Inseln weit verbreiteten Quads fernhalten und so die Zahl der Unfälle senken. Zudem sollen Vermieter verpflichtet werden, die Führerscheine ihrer Kunden zu überprüfen und Schutzhelme bereitzustellen, teilte der Minister weiter mit.

Hintergrund sind steigende Unfallzahlen, an denen auch zahlreiche Touristen beteiligt sein sollen, wie das griechische Nachrichtenportal „Newsauto.gr“ unter Berufung auf den Rettungsdienst berichtet. Besonders betroffen sind beliebte Urlaubsinseln wie Mykonos, Paros, Rhodos und Zakynthos. Ärzte in Inselkrankenhäusern berichten demnach von regelmäßig schweren Verletzungen durch Quad-Unfälle, vor allem bei jungen und unerfahrenen Urlaubern.

Kritik aus der Branche

Die geplanten Änderungen stoßen in der Branche jedoch auf Kritik. Viele Vermieter haben nach Medienberichten bereits zahlreiche Buchungen für die Saison 2026 angenommen und in neue Fahrzeuge investiert.

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Sie befürchten bei einer kurzfristigen Einführung der Regeln Stornierungen sowie finanzielle Einbußen. (dpa/mp)