Die südkoreanische Hauptstadt Seoul zählt zu den teuersten weltweit. Präsident Lee Jae Myung hat Immobilienspekulanten den Kampf angesagt – und selbst eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen.

Nicht nur in Deutschland sind rasant steigende Immobilien- und Mietpreise ein großes Problem. Auch in Südkorea haben sich bereits etliche Regierungen daran probiert, den Wohnraum leistbar zu halten und gegen Spekulanten vorzugehen – bislang weitgehend vergeblich. Die Quadratmeterpreise in Seoul zählen längst zu den höchsten weltweit, allein während der vergangenen fünf Jahre hat sich der Wert von Apartments in der südkoreanischen Hauptstadt im Schnitt nahezu verdoppelt.

Nun geht Südkoreas Präsident Lee Jae Myung laut eigener Darstellung mit gutem Beispiel voran und hat sein einziges Eigenheim verkauft. Fünf Monate, nachdem die Immobilie zum Verkauf angeboten worden war, ist die Wohnung in Seongnam – einem gehobenen Vorort südlich von Seoul – für 2,9 Milliarden Won (umgerechnet über 1,7 Millionen Euro) verkauft worden. Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete über den Immobilienverkauf erstmals am Montag.

Demonstration seiner Politik: Ein Signal gegen Spekulation

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Es handelt sich um eine 164 Quadratmeter große Wohnung, die Lee Jae Myung und seine Ehefrau 1998 erworben haben. Der Preis liege dabei unter dem aktuellen Marktwert, betonte das Präsidentenamt.

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Lee Jae Myung habe die Maßnahme ergriffen, um die Umsetzung seiner „Normalisierungspolitik für den Immobilienmarkt zu demonstrieren”, hieß es weiter aus seinem Büro. Seine Politik zielt darauf ab, Wohnungen als Spekulationsobjekte unattraktiver zu machen.

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Südkoreas Präsident Lee Jae Myung. Jung Yeon-je/POOL AFP/AP/dpa

So müssen Besitzer von mehreren Immobilien seit diesem Frühjahr wieder deutlich höhere Steuern zahlen, sobald sie ihre Objekte verkaufen. Auch die Vergabe von Immobilienkrediten wurde verschärft – insbesondere in den besonders gefragten Regionen rund um Seoul.

Lee: Kampf für bezahlbaren Wohnraum

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Der 62-Jährige hat seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer bezahlbaren Wohnraum zu einem Kernversprechen seiner Politik gemacht. Regelmäßig prangerte er das Immobilienproblem Südkoreas öffentlich an und machte es für die wachsende Ungleichheit im Land verantwortlich. Bereits als Oppositionspolitiker bezeichnete Lee die Immobilienspekulation als „Krebsgeschwür Südkoreas”.

Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass vor allem strukturelle Faktoren die Immobilienpreise antreiben. Ein zentrales Problem ist die starke wirtschaftliche Konzentration auf den Großraum Seoul. Rund die Hälfte der gut 51 Millionen Südkoreaner lebt in der Metropolregion, während weite Teile des Landes unter Bevölkerungsrückgang und zunehmendem Immobilienleerstand leiden. (dpa/mp)