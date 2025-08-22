Starkes Erdbeben erschüttert Spitze von Südamerika

Vor der Südspitze des südamerikanischen Kontinents hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Das Zentrum lag nach US-Angaben in einer Tiefe von elf Kilometern. Die Auswirkungen sind derzeit noch unklar.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum lag demnach etwa 710 Kilometer südlich von Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, in der Drakestraße, einer Meeresstraße zwischen Südamerika und der Antarktis. Die Tiefe des Bebens wurde mit knapp elf Kilometern angegeben.

Tsnuami-Warnung konnte kurz darauf aufgehoben werden

Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung heraus, konnte diese aber kurz darauf wieder aufheben.

Die Küstengebiete an der Südspitze Südamerikas sind dünn besiedelt. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor. (dpa/mp)