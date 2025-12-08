mopo plus logo
Tsunami-Warnung in Japan

Das Schild am Yotsukura-Strand in Iwaki, Präfektur Fukushima zeigt den Meeresspiegel an und dient als Warn- bzw. Informationshinweis zu Tsunamis (Symbolbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Yoko Miwa

Starkes Beben vor Japans Küste: Tsunami-Warnung ausgerufen

Nach einem schweren Erdbeben vor der Küste Japans warnen die zuständigen Behörden vor einem Tsunami mit bis zu drei Meter hohen Wellen.

Das teilte die japanische Meteorologie-Behörde mit. Das Erdbeben mit der Stärke von 7,6 habe sich am späten Abend in einer Tiefe von 50 Kilometern ereignet. Gefährdet sind demnach vor allem südliche Küstengebiete der Insel Hokkaido sowie nordöstliche Gebiete von Honshu. Mehr in Kürze auf MOPO.de. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

