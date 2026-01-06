1000 Kilometer Stau: „Stadt der Liebe“ im Ausnahmezustand

Rekordverdächtige Autoschlangen und ein Skifahrer vor der berühmten Kirche Sacré-Coeur in Paris: Schnee und Eis im Nordwesten und im Zentrum Frankreichs sorgen für außergewöhnliche Situationen.

Das Winterwetter hat im Großraum Paris mehr als 1000 Kilometer Stau verursacht. Die Marke wurde laut dem Verkehrsdienst Sytadin am späten Montagnachmittag überschritten. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit insgesamt nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends nahm die Stau-Länge wieder ab.

In der Region rund um Paris mit ihren eher milden Wintern haben Autos meist keine Winterreifen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region gab es wegen der widrigen Wetterbedingungen ein strengeres Tempolimit: Sie durften nach einer Anordnung der Pariser Polizeipräfektur höchstens 80 Kilometer pro Stunde fahren. Schneefall und Eis hatten auch den Nordwesten Frankreichs – die Normandie und Bretagne – fest im Griff. Auch dort kam es zu Verkehrsstörungen.

Flugverkehr reduziert, Busverkehr in Paris unterbrochen

In Paris, das auch „Stadt der Liebe“ genannt wird, wurde zudem zwischenzeitlich der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf den regionalen Bahnstrecken gab es demnach Störungen.

Die Wetterbedingungen hatten auch Auswirkungen auf den Flugverkehr, da die Zahl der Flüge an den Flughäfen Charles de Gaulle und Orly bis in den Abend hinein um 15 Prozent reduziert werden musste, wie der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot mitteilte. Grund dafür sei, dass die Start- und Landebahnen geräumt und die Flugzeuge enteist werden müssten.

Das könnte Sie auch interessieren: Anschlag auf Stromnetz hat dramatische Folgen – Wegner spricht von „Terrorismus“

Die Schneedecke in der französischen Hauptstadt sorgte aber nicht nur für Ärger, sondern auch für Vergnügen: An der berühmten Basilika Sacré-Coeur, die sich auf dem Montmartre-Hügel befindet, bestaunten Passanten einen Skifahrer, der den Hügel für eine Abfahrt inklusive Sprung nutzte. (dpa)