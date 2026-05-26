Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian Ulmen – wegen häuslicher Gewalt

Nach einer Anzeige von Collien Fernandes nimmt die Staatsanwaltschaft Potsdam offiziell Ermittlungen gegen Christian Ulmen auf. Es geht um angebliche Körperverletzung.

Nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes nimmt die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen auf. Ein Anfangsverdacht zu häuslicher Gewalt habe sich bestätigt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam. Es gehe um mehrere Vorfälle aus den Jahren 2022 und 2023 in Spanien. Weitere Vorwürfe von Fernandes bezüglich digitaler Gewalt seien weiterhin Gegenstand der Prüfung. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Christian Ulmen: Staatsanwaltschaft prüft belastende Unterlagen

Für den Schauspieler Ulmen gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft sei mit der Anwältin von Fernandes in Kontakt und habe Unterlagen geprüft, welche von ihr übersandt worden seien, hieß es. Zur Art der Dokumente machte die Sprecherin keine Angaben. Fernandes und Ulmen hatten vor ihrem Umzug nach Mallorca in Potsdam gewohnt. Die Ermittlungsbehörde in der brandenburgischen Landeshauptstadt hatte daher Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein übernommen.

Mehrere Vorwürfe – zu einigen wurden jetzt Ermittlungen aufgenommen

Fernandes erhebt seit einiger Zeit öffentlich Vorwürfe gegen Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Sie wirft ihm neben körperlichen Übergriffen auch vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben.

Als Reaktion auf den „Spiegel“-Bericht, in dem auch Streitigkeiten des Paars in Spanien geschildert wurden, hatte Ulmens Anwalt Christian Schertz Ende März betont: „Es kam zu keinerlei einseitigen Gewalthandlungen und/oder Bedrohungen unseres Mandanten.“ Vielmehr sei die Polizei in Spanien von beidseitigen Verfehlungen ausgegangen. Ob es sich bei den im „Spiegel“-Bericht erwähnten Vorfällen um dieselben handelt, zu denen nun in Potsdam ermittelt wird, ist nicht bekannt.

Christian Schertz teilte mit, dass er für das laufende Ermittlungsverfahren in Bezug auf die Strafverteidigung nicht zuständig sei. Ulmens zuständiger Strafverteidiger reagierte auf eine dpa-Anfrage zu der Ermittlungsaufnahme in Potsdam zunächst nicht.

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Collien Fernandes hatte eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten ausgelöst. (dpa/mp)