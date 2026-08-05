Eine mit Sprengstoff beladene Drohne wurde in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gefunden.

Der Betrieb am Flughafen Leipzig wurde nach der Drohnensichtung zeitweise eingestellt. Tobias Junghanns/dpa

Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines Nato-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt worden.

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen soll an der Drohne Sprengstoff mit Zünder befestigt gewesen sein. Zuvor hatte „Bild“ über den Vorfall berichtet.

Mit Sprengstoff beladene Drohne bei ukrainischem Flugzeug

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Die Polizei habe das Fluggerät gesichert, hieß laut Sicherheitskreisen. Die Drohne war demnach kurz vor Mitternacht nahe einer ukrainischen Antonow-Transportmaschine bemerkt worden. Die Bundespolizei war nach Angaben aus Sicherheitskreisen am frühen Morgen im Einsatz. Die Drohne sei inzwischen mit einem Röntgengerät untersucht worden.

Der Flughafen Leipzig/Halle hatte in der Nacht den Flugbetrieb eingestellt, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt in der Nähe des Flughafens und zudem ein verdächtiger Gegenstand im Bereich der Südpiste gefunden wurden. Mehrere Maschinen, unter anderem eine Passagiermaschine, wurden laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig umgeleitet.

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Flughafen immer noch teilweise gesperrt

Der Nordbereich ist seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Die Südpiste ist für die Ermittlungen derzeit noch gesperrt.

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Der Flugbetrieb im Nordbereich wurde kurz vor 2.00 Uhr morgens wieder aufgenommen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Drohne laufen. (dpa/mp)





