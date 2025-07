„Spielbereiche“, Erotik-Partys: Auf dieser Luxus-Kreuzfahrt geht’s richtig rund

Leinen los, Hüllen auch! Auf der „Desire Red Carpet Cruise“ wird nicht nur übers Meer geschippert, sondern auch direkt in die Fantasiezone. An Bord des Fünf-Sterne-Schiffs „Vista“ heißt es ab 2026: Luxus trifft Libido. Rund 700 Paare können auf große Fahrt gehen – und gönnen sich nicht nur Cocktails am Pool, sondern auch erotische Abenteuer in eigens eingerichteten „Playrooms“ (Spielbereiche). Willkommen auf der wahrscheinlich sündigsten Kreuzfahrt Europas.

Die Veranstalter versprechen laut „Reisereporter“ ein prickelndes Miteinander – mit Mottopartys, Paar-Workshops, Shows und viel nackter Haut. Kleidung ist stellenweise überflüssig, FKK ausdrücklich erwünscht. Es gehe dabei nicht zwingend um Gruppensex auf hoher See, betonen die Veranstalter – aber wer Lust hat, darf. Wer nicht, muss nicht. Ein Erotik-Schiff als schwimmendes Konsensparadies? Motto: Alles kann, nichts muss? Nun ja, was definitiv muss, ist der Aufpreis fürs Meerblickzimmer.

Günstig ist die erotische Schipperei nicht wirklich

Denn: Günstig ist der Spaß nicht. Rund 6000 Euro zahlen Paare für die einwöchige Reise von Lissabon über Ibiza nach Barcelona – je nach Kabine auch deutlich mehr. Die Suite etwa kostet dann schon gut 13.000 Euro. Dafür gibt’s auf der „Vista“ von der Reederei Azamara allerdings auch Butler-Service, Champagner, Shows und vielleicht die aufregendste Zweisamkeit seit der Hochzeitsnacht. Oder dem letzten Swingerclub-Besuch. Wer es günstiger will, sollte lieber auf der Alster Tretboot fahren – da gibt’s allerdings keinen Playroom.

Erotik-Kreuzfahrten liegen im Trend – und zeigen: Der moderne Urlauber will nicht nur Sonne, sondern auch Sinnlichkeit. Und wer weiß: Vielleicht wird ja auch auf Ihrer nächsten Reise nicht nur der Anker, sondern auch das Kopfkino (an-)geworfen. (km)