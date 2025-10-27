Spezialeinheiten fangen Frachter ab: 6,5 Tonnen Koks!

Spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia: Spanische Fahnder entern im Atlantik ein Schiff aus Lateinamerika und entdecken im Frachtraum eine Riesenmenge an Kokain.

Spanische Spezialeinheiten haben auf einem Frachter im Atlantik circa 6,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das aus Panama kommende und unter der Flagge Tansanias fahrende Schiff sei rund 600 Seemeilen (1.100 Kilometer) vor der Küste der Kanaren abgefangen worden, teilte die spanische Polizei mit. Der Zielhafen des Frachters sei Vigo im Nordwesten Spaniens gewesen, hieß es. Alle neuen Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden.

Agentes del #GEO han abordado un buque mercante a 600 millas de las #IslasCanarias con el apoyo de @Armada_esp



La requisa realizada por agentes de @policia de la #UDYCO calculan que podría transportar alrededor de 6.500 kilos de cocaína



⛓️9 detenidos

Con colaboración @DEAHQ pic.twitter.com/TiTZLEH3kQ — Policía Nacional (@policia) October 26, 2025

Der spektakuläre Schlag gegen die Koks-Mafia – einer der größten der vergangenen Jahre in Spanien – gelang laut Polizei dank eines Tipps der US-Antidrogenbehörde DEA, den man am 8. Oktober erhalten habe. Die Aktion einer Spezialgruppe der „Policía Nacional” habe am Mittwoch stattgefunden. Mit Unterstützung der spanischen Marine sei der knapp 55 Meter lange und 12 Meter breite Frachter im Atlantischen Ozean geentert worden.

Spanien wird nach Erkenntnissen der Behörden zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der südamerikanischen Kokain-Mafia in Europa. „Ganz Europa wird derzeit mit Kokain überschwemmt, und Spanien spielt eine wichtige Rolle als Tor zum Kontinent”, warnte Anfang des Jahres im Parlament in Madrid der Regierungsbeauftragte für den Nationalen Drogenplan, Joan Ramón Villalbí. (dpa)