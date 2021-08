Spektakulärer Plan: Hier fliegen bald Lufttaxis durch die Stadt

Seoul –

Südkorea will möglichst bis zum Jahr 2025 die ersten Transportdienste mit Flugtaxis starten. In der Hauptstadt Seoul stellte die Stadtverwaltung zusammen mit dem Transportministerium am Mittwoch eigenen Angaben zufolge einen Demonstrationsflug vor, bei der eine zweisitzige pilotfreie Drohne sieben Minuten lang etwa 1,8 Kilometer zurückgelegt haben soll. Es waren keine Passagiere an Bord.

Es war demnach die erste derartige öffentliche Flugdemonstration eines Lufttaxis in Seoul. Für den Flug kam ein elektrisch angetriebenes Fluggerät des Typs EH 216 des chinesischen Herstellers EHang zum Einsatz. Bei der Veranstaltung stellten auch südkoreanische Firmen einschließlich des Autoherstellers Hyundai sowie Hanwha Systems eigene Modell-Flugtaxis aus.

Südkorea will bis 2025 autonomen Lufttaxis starten

Im Gegensatz zur bestehenden Luftfahrtindustrie sei die „städtische Luftmobilität“ (UAM) ein Bereich, in dem „weder internationale Führung noch technische Standards“ etabliert seien, teilte die Stadt mit.

Eine Frau sitzt in einem der Lufttaxi-Prototypen. picture alliance/dpa Foto:

Die Zentralregierung habe daher einen umfassenden Fahrplan für die Vermarktung aufgestellt. Vorgesehen sei, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Vermarktung von elektrischen Luftfahrzeugen, die senkrecht starten und landen können, so bald wie möglich zu schaffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Geheimes Flugprojekt: In drei Jahren könnten wir in diese „Flugtaxis“ einsteigen

Transportministerin Kim Hyun Mi äußerte die Hoffnung, dass bis 2025 die kommerzielle UAM-Nutzung über die Zusammenarbeit von Industrie und Wissenschaft gelinge. Autonome Flugtaxis sind ein integraler Bestandteil des UAM-Konzepts. Viele Städte weltweit hoffen, damit in Zukunft auch Probleme mit Straßenstaus lösen zu können. (dpa)