Spektakulär wie im Film: Bankräuber bohren Loch in Tresorraum

Spektakulärer Einbruch in Gelsenkirchen: Unbekannte Täter haben über die Weihnachtstage eine Sparkassenfiliale im Stadtteil Buer heimgesucht und sich mit brachialer Gewalt Zugang zum Tresorraum verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

Entdeckt wurde die Tat am Montag gegen 3.58 Uhr, als bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm aus dem Gebäude an der Nienhofstraße einging. Polizei und Feuerwehr durchsuchten daraufhin das Haus – und stießen im Keller auf ein großes Loch, das offenbar mit einem schweren Bohrer in die Wand des Tresorraums getrieben worden war.

Zugang zur Sparkasse über angrenzendes Parkhaus

Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter die Feiertage, um ungestört vorzugehen. Über ein angrenzendes Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße sollen sie in das Sparkassengebäude gelangt sein. Im Tresorraum öffneten sie mehrere Wertschließfächer und entkamen anschließend auf demselben Weg.

Wie hoch der entstandene Schaden ist und was genau erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, Spuren werden gesichert. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter den Telefonnummern 0209 3658112 oder 0209 3658240 zu melden. (mp)