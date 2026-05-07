Sparkassen-Coup im Pott: Hunderte Kunden fordern Schadenersatz

Gut vier Monate nach dem Millionen-Coup in Gelsenkirchen gehen die Geschädigten auf die Straße. Sie fordern Aufklärung und vollen Schadenersatz.

Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse Ende 2025 versammeln sich am Donnerstag Hunderte enttäuschte Schließfachkunden in der Nähe der Bank. Sie fordern Aufklärung über mögliche Sicherheitsmängel und eine volle Haftung für ihr verlorenes Geld, wie es in der Anmeldung heißt.

Sparkasse in Gelsenkirchen ausgeraubt: Emotionale Versammlung erwartet

500 bis 1000 Teilnehmer würden erwartet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei rechne mit einer emotionalen Versammlung und sei mit ausreichenden Kräften vorbereitet.

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Bei dem Einbruch mithilfe eines großen Kernbohrers waren über 3000 Schließfächer aufgebrochen und leer geräumt worden. Der Schaden liegt im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Die Schließfächer sind standardmäßig mit maximal 10.300 Euro pro Fach versichert. (dpa/mp)