Spargel zum Reinbeißen: Dieses Fingerfood ist der Hit bei Gästen

Die Spargelsaison läuft – und dieses Rezept bringt die Stangen als knuspriges Fingerfood auf den Tisch. Im Speckmantel und mit Käse überbacken wird Spargel hier zum echten Party-Hit.

Spargel klassisch mit Kartoffeln und Hollandaise? Kann man machen – doch dieses Rezept zeigt, wie vielseitig das Frühlingsgemüse wirklich ist. Statt auf dem Teller landet der Spargel hier als handliches Fingerfood im Ofen: umwickelt mit würzigem Speck, überbacken mit geschmolzenem Käse und außen leicht knusprig.

Der Trick: Grüner Spargel eignet sich besonders gut, weil er schneller gart und bissfest bleibt. Im Ofen verbinden sich Speck und Käse zu einer herzhaften Kruste, während der Spargel innen zart bleibt. Das Ergebnis ist eine Kombination aus salzig und leicht knackig – perfekt für Gäste oder als Snack zwischendurch.

Zutaten für 4 Portionen

1 Bund grüner Spargel

12 Scheiben Bacon oder Frühstücksspeck

100 g geriebener Käse (z. B. Gouda oder Cheddar)

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung des Spargels

Den Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden. Jeweils 3–4 Stangen zu einem kleinen Bündel zusammenlegen und mit einer Scheibe Bacon umwickeln. Die Spargelpäckchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, leicht mit Olivenöl beträufeln und mit etwas Pfeffer würzen. Anschließend mit dem geriebenen Käse bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) etwa 15–20 Minuten backen, bis der Speck knusprig ist und der Käse goldbraun verläuft. Heiß servieren.

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Dazu passen Dips wie Aioli, Kräuterquark oder eine würzige BBQ-Sauce. Wer etwas Abwechslung möchte, kann zusätzlich mit Gewürzen und Toppings spielen: Ein Spritzer Zitronensaft bringt Frische, gerösteter Sesam oder Chiliflocken sorgen für einen kleinen Twist. Auch bei den Zutaten lässt sich variieren – statt Bacon funktioniert etwa auch Parmaschinken oder eine vegetarische Alternative. So wird aus dem einfachen Spargelgericht schnell ein vielseitiger Snack, der sich problemlos an unterschiedliche Geschmäcker anpassen lässt und bei Gästen garantiert gut ankommt.