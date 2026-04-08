Spargel wie Sie ihn nicht kennen: Dieses Rezept überrascht jeden am Tisch

Die Spargelsaison ist gestartet – und statt klassisch mit Kartoffeln, Schinken und Hollandaise sorgt dieses Rezept für Abwechslung: knusprig paniert, mit zart schmelzendem Käse und herzhaftem Schinken wird Spargel hier zum echten Überraschungsgericht.

Krosse Knusperhülle und zart schmelzender Käse, kombiniert mit der klassischen Spargelzutat Schinken – so können Sie die Stangen raffiniert und doch ganz einfach auf den Tisch bringen.

Spargelrezept auch außerhalb der Saison machbar – mit diesem Trick

Im Rezept von Food-Bloggerin Steffi Sinzenich (gaumenfreundin.de) wird weißer Spargel verwendet, dieser lässt sich aber problemlos gegen grünen austauschen. Tipp der Kochbuchautorin: „Außerhalb der Saison kann man sogar Spargel aus dem Glas nehmen, der schmeckt paniert ebenfalls gut.“

Variieren können Sie auch den Käse oder Schinken: „Ich verwende im Rezept Goudascheiben, aber auch ein richtig würziger Bergkäse schmeckt großartig“, sagt die Rezeptentwicklerin. Und je nach Geschmack könne man Spargel statt in Kochschinken auch in Parmaschinken oder Speck einwickeln. Damit die Panade richtig schön knusprig wird und alles gut durchgaren kann, sodass auch der Käse schmilzt, rät Steffi Sinzenich: „Sparen Sie bei diesem Rezept nicht an der Butter.“

Zutaten für 4 Portionen

8 Stangen weißer Spargel

1 TL Salz

80 g Mehl

2 Eier

100 g Semmelbrösel oder Panko

4 Scheiben gekochter Schinken

4 Scheiben Gouda

Butter zum Anbraten

Zubereitung des Spargels

Den Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. Dann die Stangen in gesalzenes, kochendes Wasser geben und 10 Minuten kochen. Das Mehl in einen tiefen Teller geben. Die Eier auf einem weiteren Teller verquirlen und in einen dritten Teller Semmelbrösel oder Panko füllen. Die Schinkenscheiben mit je einer Scheibe Gouda und zwei Spargelstangen belegen. Alles zusammenrollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Spargelröllchen zuerst im Mehl, dann im Ei und danach in den Semmelbröseln oder im Panko wenden. Reichlich Butter in einer Pfanne erhitzen und die Röllchen von allen Seiten bei mittlerer Hitze goldgelb und knusprig braten. Heiß servieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Rezept: Spargel mit Parmesankruste

Dazu passen gut Kartoffeln, Wedges, Pommes oder ein Kartoffelsalat. Aber auch zu einem Gurkensalat, gemischten Salat oder Dip schmeckt das Spargel-Cordon-Bleu. (dpa/mp)