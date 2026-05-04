Spargel verkocht? Diese Rezepte machen ihn wieder zum Highlight

Zu weich, kein Widerstand, kollabiert auf dem Teller: verkochter Spargel gilt schnell als gescheitert. Doch das Scheitern liegt selten im Produkt – sondern im Anspruch, dass alles so bleiben muss, wie es gedacht war. Wenn Struktur verloren geht, beginnt die eigentliche Arbeit: neu interpretieren. Nicht retten, sondern verwandeln.

Bio-Spitzenköchin Nina Meyer, Küchenchefin im Bio-Berghotel Ifenblick in Balderschwang, hat dazu drei Rezepte entwickelt – alpine Resterküche mit Twist, von Fregola Sarda über Miso-Kartoffelpüree bis Spargel-Smash.

1. Second-Hand-Textur

Verkochter Spargel braucht kein Mitleid, sondern Gesellschaft. Rezept für 2 Portionen.

Zutaten: 400–500 g Spargel · 120 g Fregola Sarda (Nudeln) · 250 g Kartoffeln, klein gewürfelt · 2 Eier, hart gekocht und gehackt · 60 g Speck · 40 g Mandeln · 2 EL Paniermehl · 1 EL Kapern, gehackt · 2 EL Petersilie, gehackt · 1 EL Kerbel, gehackt · 2–3 EL Olivenöl · 1 EL Butter · Abrieb von ½ Zitrone · 1–2 TL Zitronensaft · Salz

Zubereitung: Kartoffelwürfel goldbraun rösten. Speck knusprig auslassen. Mandeln rösten und hacken. Paniermehl in Butter bräunen. Fregola Sarda bissfest kochen und mit wenig Olivenöl mischen. Den Spargel in Stücke schneiden und mit Fregola, Kartoffeln, Kapern, Kräutern, Zitronensaft, Zitronenabrieb und Olivenöl vermengen. Mit Salz abschmecken. Mit Ei, Speck, Mandeln und geröstetem Paniermehl vollenden.

Spargel retten statt wegwerfen: Diese Gerichte geben ihm eine zweite Chance. Kathi Heuck Spargel retten statt wegwerfen: Diese Gerichte geben ihm eine zweite Chance.

Warum das funktioniert: Der Spargel muss selbst keinen Biss mehr besitzen. Er erhält ihn durch sein Umfeld: die Körnung der Fregola, die Kante der Kartoffel, das Splittern der Mandel, das Salz des Specks und die Frische der Kräuter.

2. Spargel – Kartoffelpüree mit Attitude

Verkochter Spargel muss nicht verschwinden. Seine verbleibende Form ist Teil der Lösung. Das Püree dient als Bühne, nicht als Ersatz.

Zubereitung: Kartoffeln weich kochen und noch heiß mit brauner Butter zu einem seidigen Püree stampfen. Mit heller Misopaste abschmecken, bis Tiefe und ausgewogene Salzigkeit entstehen. Den weichen Spargel in kleine Stücke schneiden und behutsam unter das fertige Püree heben. Nicht mixen, nicht glatt rühren. Kleine Strukturfragmente sollen erhalten bleiben. Auf Teller geben und vollenden mit Chiliöl, gerösteten Zwiebeln, gehackten Mandeln oder Haselnüssen, Kerbel oder Schnittlauch.

Warum das funktioniert: Das Kartoffelpüree gibt Körper. Die Misopaste liefert Tiefe. Der Spargel bleibt sichtbar und spürbar. Crunch und Schärfe setzen Kontrast. Ein Gericht, das aus Schwäche Souveränität macht.

3. Spargel Smash

Wenn Form verloren ist, darf eine neue entstehen.

Zubereitung: Weichen Spargel grob zerdrücken und mit etwas gekochter Kartoffel oder wenig Paniermehl binden. In einer heißen Pfanne flachdrücken und goldbraun ausbacken wie ein Rösti. Mit gereiftem Käse oder Hefeflocken, Sesam und Zitronenabrieb servieren.

Warum das funktioniert: Außen entsteht Kruste, innen bleibt Weichheit. Der Spargel wird nicht versteckt, sondern in eine neue Textur überführt.

Über Nina Meyer

Nina Meyer wollte als Kind Modedesignerin oder Schauspielerin werden – stattdessen wurde sie Küchenchefin. Vielleicht beginnt ihre Arbeit genau deshalb dort, wo andere aufhören: bei verkochtem Spargel, bitteren Tönen und Zutaten mit zweiter Chance.

Verkochter Spargel? Für Nina Meyer kein Problem – sie denkt Textur einfach neu. Kathi Heuck Verkochter Spargel? Für Nina Meyer kein Problem – sie denkt Textur einfach neu.

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Meyer ist Köchin in vierter Generation, Bio-Spitzenköchin und leitet die Küche im Bio-Berghotel Ifenblick im Allgäu. Sie war Finalistin bei The Taste, Buchautorin und Speakerin. Ihre alpine Fusionsküche verbindet Allgäuer Tradition mit globalen Einflüssen.