Sohn von „Traumschiff“-Star tot aus der Isar geborgen

Eine Passantin hat einen leblosen jungen Mann in der Isar entdeckt. Die Polizei hat nun seine Identität bekannt gegeben: Es ist der Sohn einer Schauspielerin.

Bei einem aus der Isar in München geborgenen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner. Ein Polizeisprecher bestätigte die Identitäten. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Eine Passantin hatte nach Angaben der Polizei den in dem Fluss treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt. Die Todesumstände seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob es eine Obduktion geben werde.

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Die Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie „Das Traumschiff“ und Rosamunde-Pilcher-Filmen bekannt. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Diana Körner. (dpa)