Sohn (19) von Schauspielerin tot: Freundin sammelt Spenden, Stiefvater nimmt Abschied

Auf der Webseite „GoFundMe“ hat Agneta Lansing einen Spendenaufruf für ihre Kollegin Lara Joy Körner ins Leben gerufen. Agneta Lansing ist Heilpraktikerin für Psychotherapie in München, auch Lara Joy Körner („Traumschiff“, „Rosamunde Pilcher“) hat neben der Schauspielerei diesen Beruf ausgeübt. Am 9. Mai war Remo Aimé Pollert, der 19 Jahre alte Sohn der Schauspielerin, tot in der Isar gefunden worden. Der Lebensgefährte der Mutter nimmt emotional Abschied von seinem Stiefsohn: „Gute Reise, Champ“.

„Ihr Lieben, am Samstag hat Remo seine Flügel ausgebreitet und ist vorausgegangen. Der Schock sitzt noch in uns. Es scheint unbegreiflich”, heißt es in dem Spendenaufruf. „Darf ich Euch bitten, Lara finanziell zu unterstützen? Bitte unterstützt, um die Kosten für Laras Arbeitsausfall zu finanzieren.”

Spendenaufruf für Lara Joy Körner

Der Aufruf endet mit den Worten: „Eure Spende wird Lara und den Kindern etwas Ruhe und Raum geben, diesen bitteren Verlust langsam zu akzeptieren und die Lebenskraft wiederzufinden.” Spendenziel sind 25.000 Euro, davon waren am Samstagmittag (16. Mai, 12.50 Uhr) bereits 21.500 Euro erreicht.

Niels van Hoek, Partner von Lara Joy Körner, hat in einem ergreifenden Post von seinem Stiefsohn Abschied genommen: „Gute Reise, Champ. Und halte uns einen Platz am Wasser frei.“

Einzelheiten zu dem plötzlichen Ableben von Lara Joy Körners Sohn sind bislang noch nicht bekannt. Klar ist allerdings durch das Obduktionsergebnis, dass Remo ertrunken ist und keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Gewaltverbrechen gefunden wurden.

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Lara Joy Körner ist Mutter von vier Söhnen. In unmittelbarer Nähe des Fundorts ihres Sohnes Remo liegt der Techno-Club „Blitz“. Dort könnten Ermittler Überwachungsaufnahmen anfordern, wie es vage von der Polizei hieß, um eventuell die letzten Momente im Leben des jungen Mannes nachzuvollziehen.