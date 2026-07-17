Die Zeit von Gloria-Sophie Burkandt mit ihrem Vater Markus Söder ist knapp bemessen. In der Serie „Born Famous“ erzählt sie nun, wie das für sie war – und immer noch ist. Dabei wird es auch emotional.

Gloria-Sophie Burkandt und Markus Söder bei der TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ im Jahr 2024. picture alliance / Eventpress | Eventpress Kochan

Gloria-Sophie Burkandt macht Termine mit ihrem Vater Markus Söder (CSU) nach eigenen Angaben mit dessen Assistenten aus. „Mit dem stimme ich mich ab, wo jetzt Papa genau ist”, sagt sie in der Serie „Born Famous”, die nun auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn gestartet ist.

Darin ist sie auf dem Münchner Oktoberfest zu sehen, während sie auf ihren Vater wartet. „Sein Assistent, er wird mir schreiben, wenn er auf dem Weg ist.”

Als Söders Tochter „gewohnt, dass Du nicht der Mittelpunkt bist“

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Das Verhältnis zu ihrem Vater beschreibt die 27-Jährige als „sehr gut“: „Mein Vater und ich sind sehr eng.” Sie sei ein ‚Papa-Kind‘.“ Viel Zeit habe sie mit ihrem Politiker-Vater allerdings nicht und auch nie gehabt. „Es gibt auch öfters Momente, wo ich mir denke, ich möchte mit meinem Vater mehr Zeit verbringen“, sagt sie. „Das bin ich gewöhnt.” Und: „Wenn Du so einen Vater hast, wie ich ihn habe, dann bist Du es gewohnt, dass Du nicht der Mittelpunkt bist.“

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In einem Doppelinterview mit Burkandt und Söder sagt der 59-Jährige: „Bei der Gloria ist alles möglich.“ Viel Positives sei dabei, manchmal stelle er sich aber auch auf einen „Sanitätereinsatz“ ein. Vieles, was sie tue, werde auf ihn projiziert, sie seien aber jeweils eigenständige Persönlichkeiten. Und er wisse oft auch gar nicht, in welcher Stadt er seine Tochter, deren Wahlheimat nach eigenen Angaben New York ist, erreiche.

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Gloria-Sophie Burkandt: „Mein Vater hat mich nicht gesehen“

Sie finde es schade, „dass er immer unter Druck steht und immer gestresst ist“, sagt Burkandt, deren Mutter und Söder sich trennten, als sie noch klein war. „Da muss ich warten, dass er mal eine freie Minute hat und runterfährt.” Das ist in der Serie auch beim Wiesn-Anstich so, bei dem der Ministerpräsident und CSU-Chef die erste Maß Bier vom Münchner Oberbürgermeister bekommt. Burkandt ist dabei, aber im Hintergrund: „Ich hab' zugeschaut und gelächelt, aber mein Vater hat mich nicht gesehen.”

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Gloria-Sophie Burkandt picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Zwar seien öffentliche Auftritte auch an der Seite ihres Vaters sehr wichtig für sie und die eigene Karriere. Eigentlich aber wolle sie aus dem Schatten ihres Vaters treten. „Ich bin mehr als nur die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder”, heißt es in der ersten Episode der Doku-Serie. „Mir hat niemand irgendwo geholfen”, sagt Burkandt. „Durch meinen Vater kam wirklich gar nichts.”

Sie will aus dem Schatten ihres Vaters treten

„Ich möchte als Gloria-Sophie wahrgenommen werden“, sagt die 27-Jährige und betont, dass sie als Model arbeite, Schauspielunterricht genommen, ein Buch und eine Doktorarbeit geschrieben habe. „Ich möchte zu 100 Prozent aus dem Schatten von meinem Vater raustreten und möchte total als eigener Mensch wahrgenommen werden.” Ihr Ziel sei es, „dass ich was auf der Welt bewege”.

In „Born Famous“ geht es um die Kinder berühmter Menschen. Neben Burkandt sind Verona Pooths Sohn Diego, Mehmet Scholls Tochter Josefine und Summer Terenzi, die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi, dabei. Tochter und Vater Terenzi hatten sich schon vor dem Start der Serie einen Schlagabtausch über Instagram geliefert. In der Serie sagt Mutter Sarah Connor: „Das Thema ihr leiblicher Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle.“ (dpa/mp)