So überraschen Sie jeden am Tisch! Karottensalat im Asia-Style

Knackig, süß-sauer und mit ordentlich Umami: Mit Reisessig, Sojasauce und Ahornsirup zaubert Food-Bloggerin Doreen Hassek aus dem klassisch geraspelten Karottensalat einen asiatisch inspirierten Frische-Kick mit Erdnüssen und Chili – und sorgt damit für erstaunte Gesichter am Tisch.

Die Karotte gehört zu meinem absoluten Lieblingsgemüse. Ich mag sie wirklich in jeder Form. Gekocht, roh, im Kuchen, im Kartoffelstampf und so weiter. Nur eins mochte ich schon als Kind nicht: klassischen Karottensalat, geraspelt, mit Äpfeln, Zitrone und Honig.

Ich weiß, dass die meisten ihn so mögen und ich weiß nicht, woher es bei mir kommt, dass ich ihn nicht mag. Aber so ist es eben. Nun habe ich aber einen Karottensalat entdeckt, in den könnte ich mich sprichwörtlich einfach reinlegen. Er ist süß-sauer-salzig und er ist asiatisch – wahrscheinlich mag ich ihn deswegen so gerne. Also, an die Möhre, fertig, los!

Zutaten für den Karottensalat

Für die Basis:

2 große Karotten

1 rote Zwiebel

eine Handvoll glatte Petersilie

1 Hand gesalzene Erdnüsse

Für das Dressing:

3 EL Reisessig

2 EL Sojasauce

2 EL Sesam- oder Erdnussöl

2 EL Ahornsirup

1/2 TL Chiliflocken

Zubereitung des Asia-Salats

Die Karotten putzen und dann mit dem Sparschäler in Streifen hobeln, bis nichts mehr von den Karotten übrig ist, außer einem großen Haufen, der aussieht wie „Karottenschalen“. Die Zwiebel putzen und in feine halbe Ringe schneiden. Die Petersilie und die Erdnüsse hacken. Alles zusammen mit den Karotten in eine Schüssel geben. Nun das Dressing aus den oben genannten Zutaten aus Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, Ahornsirup und Chiliflocken anrühren und über den Salat geben. Alles ca. 15 min durchziehen lassen. Die Karotten fallen dann etwas zusammen, sind aber immer noch knackig und das Dressing macht den Salat unfassbar saftig.

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Wer Karotten bisher nur als Beilage oder im klassischen Salat kannte, wird hier eines Besseren belehrt. Die Mischung aus Frische, Schärfe und feiner Süße macht das Gericht zum echten Überraschungshit – schnell gemacht, vielseitig kombinierbar und ideal für alle, die gern mal aus gewohnten Geschmäckern ausbrechen.